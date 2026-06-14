От личного «Кодака» Николая II до прогулок со слонами: в Царском Селе открылась уникальная фотохроника

Если будете гулять в Екатерининском парке, обязательно загляните в павильон «Адмиралтейство».

В музее-заповеднике «Царское Село» открылась очень уютная выставка — «Фотографическая летопись царскосельской жизни».

Это 65 редких кадров, которые показывают, каким был город и его жители сто лет назад, пишет Культура Петербурга.

Царская семья без официоза

Первый зал посвящен семье Николая II. Мы привыкли видеть Романовых на парадных портретах, но здесь они другие. Последний российский император и его дети обожали фотографировать.

У каждого члена семьи была своя камера (в основном фирмы Kodak), и они снимали всё подряд: прогулки, игры, встречи с друзьями. Эти кадры — как старый семейный альбом, очень личный и теплый.

Слоны в Александровском парке

Самый неожиданный хит выставки — фотографии слонов. Да-да, в Царском Селе жили настоящие слоны! Это были подарки из Абиссинии и Сиама.

Для них даже построили специальный «Слоновник» в Александровском парке.

На выставке можно увидеть уникальные кадры: как слоненок катает ребенка и как огромных животных выводят на прогулку к озеру. Посмотреть на это чудо в начале XX века сбегались все окрестные мальчишки.

Дачная жизнь и велосипеды

Второй раздел рассказывает о простых дачниках. Тогда Царское Село было элитным курортом. Здесь представлены снимки Михаила Ризникова — известного фотографа того времени.

На фото — жизнь, какой она была: пикники, встречи с друзьями и модное тогда увлечение — велосипедные прогулки. Глядя на эти снимки, понимаешь, что люди сто лет назад отдыхали почти так же, как и мы, только одежда была поинтереснее.

Найдите своего прадедушку

Третья часть выставки — это лица города. Здесь собраны портреты офицеров, учителей, гимназистов и обычных рабочих. Многие имена на снимках до сих пор не известны.

У организаторов есть мечта: вдруг кто-то из посетителей узнает в «безымянном офицере» или «даме под зонтиком» своего предка? Это отличный шанс вернуть людям их имена спустя целый век.

Коротко о главном:

Где: Екатерининский парк, павильон «Адмиралтейство».

Екатерининский парк, павильон «Адмиралтейство». Что смотрим: 65 уникальных фото, включая кадры со слонами и личные архивы императора.

65 уникальных фото, включая кадры со слонами и личные архивы императора. Зачем идти: увидеть не «застывшую историю», а живых людей и их будни.

увидеть не «застывшую историю», а живых людей и их будни. Когда: Выставка работает до 30 августа.

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