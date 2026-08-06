Музыка как карандашный набросок: почему стоит услышать сонеты Шекспира и стихи Цветаевой в Монрепо

Парк Монрепо в Выборге обещает в конце августа проведет интересное событие. 21 августа в старинном Усадебном доме пройдет концерт «Твои рисунки».
Он посвящен 95-летию Микаэла Таривердиева — композитора, чьи мелодии мы узнаем с первых трех нот.
Почему Таривердиев — это особенная история?
Многие знают его по музыке к фильмам «Ирония судьбы» или «Семнадцать мгновений весны». Но Таривердиев — это гораздо больше.
Он умел соединять классику, джаз и глубокую поэзию так, что музыка начинала казаться доверительным разговором.
На концерте не будет пафоса. Будут «музыкальные наброски», которые, как легкие штрихи карандашом, рисуют образы любви, грусти и надежды.
Что в программе?
Это не просто игра на пианино, а союз слова и звука. Со сцены прозвучат вокальные циклы на стихи великих поэтов:
- Марины Цветаевой и Беллы Ахмадулиной;
- Семена Кирсанова;
- Уильяма Шекспира.
Кстати, Таривердиев был мастером импровизации. Поэтому в программе заявлены и фортепианные фантазии — музыка будет рождаться прямо на ваших глазах.
Кто выступит?
Главное имя вечера — Алексей Гориболь. Это не просто пианист, а настоящий посол хорошего вкуса в России. Именно он умеет находить редкие ноты и превращать каждый концерт в театральное действо.
Вместе с ним выступят лауреаты международных конкурсов:
- Юлия Корпачева (сопрано);
- Иван Сизов (баритон);
- Ярослав Коваленко (фортепиано).
Как попасть на концерт?
Событие проходит в рамках XIX фестиваля «В сторону Выборга». Этот фестиваль уже много лет возит лучшую музыку из Петербурга в область, выбирая самые красивые локации.
Коротко о главном:
- Когда: 21 августа в 18:00.
- Где: Усадебный дом в парке Монрепо.
- Цена вопроса: Вам нужно купить обычный входной билет в парк.
Приходите за вдохновением и тишиной. Иногда нужно просто остановиться и послушать что-то по-настоящему красивое.
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