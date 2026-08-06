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Музыка как карандашный набросок: почему стоит услышать сонеты Шекспира и стихи Цветаевой в Монрепо

Опубликовано: 6 августа 2026 04:27
 Проверено редакцией
Музыка как карандашный набросок: почему стоит услышать сонеты Шекспира и стихи Цветаевой в Монрепо
Музыка как карандашный набросок: почему стоит услышать сонеты Шекспира и стихи Цветаевой в Монрепо
Global Look Press / Ilya Galakhov
В Монрепо музыка и поэзия сольются во едино.

Парк Монрепо в Выборге обещает в конце августа проведет интересное событие. 21 августа в старинном Усадебном доме пройдет концерт «Твои рисунки».

Он посвящен 95-летию Микаэла Таривердиева — композитора, чьи мелодии мы узнаем с первых трех нот.

Почему Таривердиев — это особенная история?

Многие знают его по музыке к фильмам «Ирония судьбы» или «Семнадцать мгновений весны». Но Таривердиев — это гораздо больше.

Он умел соединять классику, джаз и глубокую поэзию так, что музыка начинала казаться доверительным разговором.

На концерте не будет пафоса. Будут «музыкальные наброски», которые, как легкие штрихи карандашом, рисуют образы любви, грусти и надежды.

Что в программе?

Это не просто игра на пианино, а союз слова и звука. Со сцены прозвучат вокальные циклы на стихи великих поэтов:

  • Марины Цветаевой и Беллы Ахмадулиной;
  • Семена Кирсанова;
  • Уильяма Шекспира.

Кстати, Таривердиев был мастером импровизации. Поэтому в программе заявлены и фортепианные фантазии — музыка будет рождаться прямо на ваших глазах.

Кто выступит?

Главное имя вечера — Алексей Гориболь. Это не просто пианист, а настоящий посол хорошего вкуса в России. Именно он умеет находить редкие ноты и превращать каждый концерт в театральное действо.

Вместе с ним выступят лауреаты международных конкурсов:

  • Юлия Корпачева (сопрано);
  • Иван Сизов (баритон);
  • Ярослав Коваленко (фортепиано).

Как попасть на концерт?

Событие проходит в рамках XIX фестиваля «В сторону Выборга». Этот фестиваль уже много лет возит лучшую музыку из Петербурга в область, выбирая самые красивые локации.

Коротко о главном:

  • Когда: 21 августа в 18:00.
  • Где: Усадебный дом в парке Монрепо.
  • Цена вопроса: Вам нужно купить обычный входной билет в парк.

Приходите за вдохновением и тишиной. Иногда нужно просто остановиться и послушать что-то по-настоящему красивое.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Ленобласть запускает обратный отсчёт до векового юбилея.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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