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Томаты краснеют мгновенно: аптечная хитрость для быстрого созревания – 30 капель

Опубликовано: 6 августа 2026 03:04
 Проверено редакцией
Томаты краснеют мгновенно: аптечная хитрость для быстрого созревания – 30 капель
Томаты краснеют мгновенно: аптечная хитрость для быстрого созревания – 30 капель
Городовой ру
Проверенный агрономами лайфхак для тех, кто хочет получить урожай до холодов. 

Август — месяц, когда каждый огородник с нетерпением ждёт, когда зелёные помидоры нальются и покраснеют. Но иногда кусты стоят с плодами, которые не спешат менять цвет, а сроки поджимают: ночи становятся холоднее, дни короче. Есть простой и доступный способ, который помогает томатам быстрее налиться и покраснеть даже в конце сезона, делится агроном Нелли Гуляева.

Почему томаты не краснеют и что с этим делать

Замедленное созревание часто связано с недостатком микроэлементов, перепадами температур или истощением растений к концу сезона. В такие моменты нужна не подкормка, а стимуляция обменных процессов. Обычный йод, который есть в каждой аптеке, может стать тем самым толчком, который запустит покраснение плодов.

Рецепт йодного раствора

Как приготовить:

  1. В 10 литрах воды разводят 30 капель йода.
  2. Раствор тщательно перемешивают.

Опрыскивают кусты томатов, уделяя внимание листьям и плодам. Обработку проводят в сухую безветренную погоду, лучше вечером или утром, чтобы избежать ожогов.

Как это работает

Йод не является удобрением в привычном смысле, но он стимулирует обмен веществ, улучшает усвоение растением питательных элементов, укрепляет иммунитет и помогает бороться с грибковыми заболеваниями. Кроме того, он сокращает количество пустоцветов, что положительно сказывается на урожайности и качестве плодов.

Дополнительный приём для быстрого дозревания

Если нужно ускорить процесс ещё быстрее, можно сорвать зелёные томаты с куста и положить их в тёмное место рядом с одним спелым помидором. Выделяемый спелым плодом этилен запускает процесс дозревания, и уже через сутки остальные помидоры начинают краснеть.

Личный опыт автора

В прошлом году я столкнулась с тем, что к середине августа томаты стояли зелёными, хотя кусты были мощными и здоровыми. Я попробовала опрыскать их йодным раствором — и через неделю заметила, что плоды начали краснеть значительно быстрее. Через две недели большая часть урожая уже была готова к сбору. Этот метод применяю в конце каждого сезона.

Вывод

Йодный раствор — простое и недорогое средство, которое ускоряет созревание томатов, укрепляет растения и защищает от болезней. В сочетании с правильным уходом и своевременным сбором урожая этот метод помогает получить спелые плоды даже в прохладное лето.

Ранее мы рассказывали о лучших сортах томатов для теплицы.

Автор:
Евгения Сухова
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