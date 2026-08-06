Рецепт варенья-пятиминутки из черники - вкуснее просто не бывает: не десерт, а ягодное сокровище

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Капуста да банка горошка – и через 5 минут хрустим салатиком "Витаминный": тот самый вкус из студенческой столовой

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Ни одна банка больше не взорвется: консервируем по правилам – лайфхаки для любителей зимних заготовок

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