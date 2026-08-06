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Рецепт варенья-пятиминутки из черники - вкуснее просто не бывает: не десерт, а ягодное сокровище

Опубликовано: 6 августа 2026 02:06
 Проверено редакцией
Рецепт варенья-пятиминутки из черники - вкуснее просто не бывает: не десерт, а ягодное сокровище
Рецепт варенья-пятиминутки из черники - вкуснее просто не бывает: не десерт, а ягодное сокровище
Городовой ру
Как приготовить варенье из черники

Черника является очень полезной ягодой, поэтому при приготовлении варенья хочется сохранить максимальное количество витаминов. Для этого лучше всего воспользоваться рецептом варенья-пятиминутки с сайта “Аймкук”.

Ингредиенты:

  • черника свежая или замороженная - 300 г;
  • сахар - 300 г.

Приготовление:

Чернику необходимо залить холодной водой, убрать всплывший мусор, после чего хорошо промыть ягоды. Слить воду, переложить чернику в кастрюлю с толстым дном. Засыпать сахар, перемешать и оставить в таком виде на несколько часов.

Поставить кастрюлю на средний огонь, довести содержимое до кипения. Уменьшить огонь, готовить ягоды в течение 5 минут. Горячее варенье разлить по небольшим стерильным банкам, сразу закатать.

Перевернуть банки, накрыть их полотенцами или пледом, дать полностью остыть. На это уйдет минимум несколько часов. После этого поставить варенье в холодильник. В таких условиях оно будет храниться долгие месяцы.

Личный опыт

Варенье из черники получается настолько вкусным, что его можно есть даже ложкой. Благодаря быстрой варке ягоды остаются целыми, при этом сохраняют все полезные вещества.

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Автор:
Полина Аксенова
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