Ни одна банка больше не взорвется: консервируем по правилам – лайфхаки для любителей зимних заготовок

Август является периодом активной заготовки овощей и фруктов. Однако иногда возникают ситуации, когда рассол в консервации мутнеет, а крышки вздуваются или даже срываются. Чаще всего это наблюдается при консервировании огурцов.
Автор канала «Огородные шпаргалки» представила рекомендации по сохранению консервированной продукции, предотвращению вздутия и срыва крышек. Оказывается, решение проблемы достаточно простое.
Почему банки взрываются
Возникновение проблемных ситуаций чаще всего связано с нарушениями технологического процесса, проникновением воздуха в упаковку, недостаточным уровнем стерильности тары и крышек, либо несоблюдением пропорций ингредиентов.
Ряд правил, соблюдение которых позволит снизить риски
В первую очередь необходимо подготовить емкости. Их следует тщательно вымыть с использованием соды и стерилизовать любым подходящим методом, включая крышки.
Кроме того, критически важно строго соблюдать пропорции ингредиентов. Особое внимание следует уделить кислоте — лимонной, уксусной или ацетилсалициловой. На каждый литр раствора требуется добавить 6-7 миллилитров кислоты.
В случае нежелания использовать высокую концентрацию уксуса в рассоле, можно добавить несколько томатов в банку – они выполнят функцию закислителя. Также необходимо строго придерживаться пропорций сахара и соли, поскольку их нарушение может привести к помутнению заготовок и вздутию крышек.
Дополнительная рекомендация
Обязательно добавляйте чеснок. Его бактерицидные свойства эффективно подавляют развитие нежелательной микрофлоры в консервации.
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