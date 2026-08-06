Рис больше не варю: делаю по-другому — плита не нужна, а гарнир рассыпчатый, как в ресторане

Новости по теме

Не рис и не вода: если переборщила с солью, кидаю в кастрюлю овощ – спасаю суп за 2 минуты

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В конце апреля антуриуму – важнее воды: 2 шт. в воду – и цветоносы лезут как по расписанию, один за другим

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И вовсе не в воде: в чем лучше варить рис – вкуснее и всегда рассыпчатый

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В конце апреля герани важнее не вода, а мощная подкормка: 1 г в воду – и пышные шапки полезут без остановки, одна за другой

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В апреле орхидее – важнее воды: 1 шт. в воду – и фаленопсис мощно цветет круглый год, бутоны лезут один за другим

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