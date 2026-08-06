Рис больше не варю: делаю по-другому — плита не нужна, а гарнир рассыпчатый, как в ресторане

Готовка риса для многих превращается в лотерею: то вода убегает, то крупа пристает ко дну, то вместо гарнира получается вязкое месиво. Оказывается, можно раз и навсегда забыть о таймерах и постоянном помешивании, если освоить один простой принцип, пишет UssurMedia.
Ключевые правила подготовки
Начните с холодной воды. Промывайте рис не менее пяти раз, энергично перетирая зерна руками. Критерий готовности к запариванию — абсолютно прозрачная вода после слива.
Для идеального результата выбирайте сорта с удлиненным зерном:
- рис жасмин;
- басмати;
- обычный длиннозерный.
Они содержат меньше амилопектина, поэтому остаются рассыпчатыми даже при длительном настаивании.
Пошаговая технология
Возьмите толстостенную посуду с плотной крышкой или бытовой термос. На один стакан сухой крупы залейте ровно два стакана свежевскипевшей воды. Посолите по вкусу, бросьте кусочек сливочного масла — это придаст зернам бархатистый блеск.
Сразу же закройте емкость, заверните в махровое полотенце и поставьте в теплое место. Выдерживайте ровно 45 минут. За это время рис впитает всю жидкость, станет упругим, но мягким внутри.
Личный опыт
Автор «Городового» Алина Владимирова заметила, что если перед заливкой кипятка обжарить сухой промытый рис на сухой сковороде в течение двух минут до легкого матового оттенка, то зерна приобретают ореховый аромат и становятся еще более упругими.
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