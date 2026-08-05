Какие привычки жителей Турции кажутся странными - россияне к такому не привыкли: встречаются на каждом шагу

Автор дзен-канала “Саша Коновалова” за время жизни в Турции смогла отметить для себя сразу несколько странностей.
Упавший хлеб
Если россиянин уронит кусок хлеба, то он стряхнет пыль и продолжит есть. Также есть вероятность, что кусок отправится в мусорку. Турки делают иначе. Они подносят хлеб после падения к губам, далее коснутся им лба, после чего начнут есть дальше. Люди старшего поколения считают хлеб священным продуктом, поэтому никогда его не выкинут.
Оберег “Синий глаз”
“Такую бусину вешают над кроватью новорожденного прямо в роддоме, прикрепляют к зеркалу заднего вида в такси, зашивают в подкладку свадебного платья и даже крепят на новый строительный кран. Считается, что оберег защищает от зависти и дурного глаза”, - сообщает источник.
Гадание на кофейной гуще
Россияне относятся к этому занятию более развлекательно, но турки настроены перед гаданием абсолютно серьезно. Некоторые женщины Турции проверяют кофейную гущу после каждого употребления напитка. Здесь есть и профессиональные гадалки, которые принимают клиентов по записи.
Отношение молодых людей к старшим
На любых религиозных праздниках молодые люди должны проявить уважение к родителям, бабушкам и дедушкам. Для этого они обычно целуют руку, прикладывают ее ко лбу. Так нужно делать даже в том случае, если отношения в семье натянутые.
Личный опыт
Во время путешествия по Турции я обратила внимание на большое количество оберегов “Синий глаз”. Раньше я считала, что они продаются только ради туристов, однако их с удовольствием берут и местные.
Ранее портал "Городовой" рассказал, какие продукты не стоит есть на черноморском побережье.