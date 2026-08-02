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Рисковать не стоит: какие продукты нельзя есть на пляже Черного моря - не только горячую кукурузу

Опубликовано: 2 августа 2026 20:23
 Проверено редакцией
Рисковать не стоит: какие продукты нельзя есть на пляже Черного моря - не только горячую кукурузу
Рисковать не стоит: какие продукты нельзя есть на пляже Черного моря - не только горячую кукурузу
Legion-Media
Во время отдыха на море сложно представить пляжи без торговцев едой и напитками. Они уже давно стали неотъемлемой частью черноморского побережья. Но покупать продукцию на пляжах - сомнительная затея.

Канал “Путешествия с фотокамерой” предостерег туристов от покупок некоторой еды, иначе отпуск может быть испорчен.

Кукуруза

Этот вариант кажется самым безобидным, но даже кукуруза может портиться под палящим солнцем. Лучше всего выбирать те точки общепита, где початки готовят прямо при вас.

Коктейли со льдом

Существует большая вероятность, что лед в напитках был сделан не из питьевой воды. Правило со льдом следует соблюдать не только на Черном море, но и на других курортах.

Нарезанные фрукты

Никто не знает, каким ножом были нарезаны фрукты, поэтому здесь вероятность отравления подскакивает до максимума. Во время жары все быстро портится, из-за чего лучше поесть фрукты в номере, нарезанные самостоятельно.

Домашняя выпечка

Вы не знаете, в каких условиях делали булочки или пирожки, поэтому лучше воздержаться от покупки такой еды. Любая начинка, тесто начинают портиться за считанные часы.

Лимонады и квас из бочек

“Бочковой квас — ностальгия родом из советского детства. Но состояние этих бочек, кранов обычно вызывает вопросики. Разливные лимонады из больших ёмкостей — та же история. Напиток в закрытой бутылке всегда предпочтительнее, как бы скучно это ни звучало”, - сообщает источник.

Личный опыт

Я всегда стараюсь воздерживаться от покупки еды на пляжах. Курорт не играет никакой роли. Отравиться можно даже в Турции, поэтому следует соблюдать осторожность.

Ранее портал "Городовой" рассказал, чем отличается Беларусь от России.

Автор:
Полина Аксенова
Новости Петербурга
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