Рисковать не стоит: какие продукты нельзя есть на пляже Черного моря - не только горячую кукурузу

Рисковать не стоит: какие продукты нельзя есть на пляже Черного моря - не только горячую кукурузу Legion-Media

Во время отдыха на море сложно представить пляжи без торговцев едой и напитками. Они уже давно стали неотъемлемой частью черноморского побережья. Но покупать продукцию на пляжах - сомнительная затея.