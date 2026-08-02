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Мудрый Хайям призвал не верить таким словам: важное предостережение от поэта – прислушайтесь, чтобы спастись

Опубликовано: 2 августа 2026 21:16
 Проверено редакцией
Мудрый Хайям призвал не верить таким словам: важное предостережение от поэта – прислушайтесь, чтобы спастись
Мудрый Хайям призвал не верить таким словам: важное предостережение от поэта – прислушайтесь, чтобы спастись
Городовой ру
Мудрость сквозь века

Персидский ученый, математик, философ и поэт Омар Хайям оставил после себя мудрые четверостишия, которые помогают понять жизнь, человеческие взаимоотношения и предлагают ответы на вечные вопросы. В частности, в одном из своих рубаи Хайям озвучил опасность тщеславия.

Не давай убаюкать себя похвалой - Меч судьбы занесен над твоей головой. Как ни сладостна слава, но яд наготове У судьбы. Берегись отравиться халвой!

Хайям предостерегает от чрезмерного доверия к похвалам и увлечения славой. Важно всегда сохранять рассудительность. Успех и признание, при всей их привлекательности, нередко связаны с завистью, интригами или попытками причинить вред.

Поэт метафорически сравнивает славу с халвой — сладостью, которая может оказаться ядовитой. Суть метафоры заключается в том, что наслаждение признанием способно привести человека к ошибкам.

Человек, ослепленный похвалами, утрачивает способность адекватно оценивать риски и становится уязвимым. Важно сохранять независимость от хвалебных речей, ведь критическое мышление является важнейшим фактором для предотвращения неприятных ситуаций.

Ранее мы рассказали, какой страшный конец предрек Хайям человечеству.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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