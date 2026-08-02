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Насыпала на стельку – и вонючие кроссовки снова круче новых: незаслуженно забытый советский лайфхак – запах как ветром сдует

Опубликовано: 2 августа 2026 19:17
 Проверено редакцией
Насыпала на стельку – и вонючие кроссовки снова круче новых: незаслуженно забытый советский лайфхак – запах как ветром сдует
Насыпала на стельку – и вонючие кроссовки снова круче новых: незаслуженно забытый советский лайфхак – запах как ветром сдует
Городовой ру
Как избавиться от неприятного запаха обуви

Вопрос запаха пота становится особенно актуальным в летний период. При этом основными источниками "аромата" являются бактерии, активно размножающиеся в условиях тепла и влажности.

Стандартные рекомендации, такие как "увеличьте частоту гигиенических процедур" и "откажитесь от синтетических материалов", не всегда оказываются эффективными. В случае повышенного потоотделения стоп, одной лишь гигиены будет недостаточно.

Советский метод

Метод, известный еще со времен СССР, предполагает использование борной кислоты. Это средство является бюджетным и доступно в любой аптеке.

Процедура следующая: тщательно протрите обувь и полностью высушите ее. Извлеките стельки и равномерно распределите борную кислоту внутри обуви и на стельке на ночь. Утром удалите остатки борной кислоты. Верните стельки на место и смело обувайтесь.

Как это работает

Метод с борной кислотой позволяет существенно снизить интенсивность неприятного запаха обуви. Его эффективность обусловлена антибактериальными свойствами борной кислоты, препятствующими размножению микроорганизмов, пишет автор канала «Марина Блонд» Марина Харипова.

Ранее мы рассказали, как бороться с неприятным запахом дачного туалета.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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