Насыпала на стельку – и вонючие кроссовки снова круче новых: незаслуженно забытый советский лайфхак – запах как ветром сдует

Вопрос запаха пота становится особенно актуальным в летний период. При этом основными источниками "аромата" являются бактерии, активно размножающиеся в условиях тепла и влажности.
Стандартные рекомендации, такие как "увеличьте частоту гигиенических процедур" и "откажитесь от синтетических материалов", не всегда оказываются эффективными. В случае повышенного потоотделения стоп, одной лишь гигиены будет недостаточно.
Советский метод
Метод, известный еще со времен СССР, предполагает использование борной кислоты. Это средство является бюджетным и доступно в любой аптеке.
Процедура следующая: тщательно протрите обувь и полностью высушите ее. Извлеките стельки и равномерно распределите борную кислоту внутри обуви и на стельке на ночь. Утром удалите остатки борной кислоты. Верните стельки на место и смело обувайтесь.
Как это работает
Метод с борной кислотой позволяет существенно снизить интенсивность неприятного запаха обуви. Его эффективность обусловлена антибактериальными свойствами борной кислоты, препятствующими размножению микроорганизмов, пишет автор канала «Марина Блонд» Марина Харипова.
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