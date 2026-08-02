Не видели Калининград с воды - многое потеряли: какие прогулки позволят узнать город получше

Большинство путешественников изучают Калининград пешком, но это не является правильным. Город может показать себя во всей красе только с воды.

Жизнь в этом городе всегда зависела от реки Преголя, Калининградского залива и каналов, из-за чего даже основные достопримечательности обращены фасадами к воде. Именно с реки лучше всего можно рассмотреть остров Канта, Кафедральный собор, Рыбную деревню, Музей Мирового океана.

Варианты прогулок по воде

Теплоход по Преголе

Продолжительность: 1-1,5 часа.

Такая прогулка познакомит вас с главными достопримечательностями города, так как ее маршрут проложен через исторический центр. На теплоходе присутствует экскурсовод, который расскажет историю Калининграда.

Парусная яхта, байдарка или сап

Продолжительность: 2-3 часа.

“Прогулка на парусной яхте позволяет почувствовать себя участником настоящего морского путешествия. На борту обычно находится небольшая компания, поэтому атмосфера получается спокойной и почти домашней. При хорошей погоде яхта идет под парусом, и шум города постепенно остается позади”, - сообщает портал “Тонкости туризма”.

Для любителей свободы лучше всего рассмотреть байдарки и сапы. Они позволяют изучать город с воды именно так, как хотите этого вы. Вариант подходит даже для новичков, так как перед арендой оборудования будет проведен необходимый инструктаж.

Личный опыт

При посещении Калининграда я каталась на парусной яхте с другими туристами. Мне очень понравился город и сама поездка, однако не хватило экскурсии. Нужно было покупать билет на теплоход.

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