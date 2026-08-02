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1 стакан в кипяток - тля и плодожорка дают драпака: яблочки чистый мед и без дыр

Опубликовано: 2 августа 2026 13:15
 Проверено редакцией
1 стакан в кипяток - тля и плодожорка дают драпака: яблочки чистый мед и без дыр
1 стакан в кипяток - тля и плодожорка дают драпака: яблочки чистый мед и без дыр
Городовой ру
Как в августе обработать яблони от вредителей

В августе яблоня готовится к созреванию плодов, и именно сейчас дерево наиболее уязвимо для вредителей, стремящихся испортить урожай. Плодожорка откладывает яйца прямо в наливающиеся яблоки, тля продолжает ослаблять молодые побеги, а листовертка повреждает листовой аппарат.

Чтобы сохранить урожай и защитить дерево перед зимовкой, необходимо провести комплекс защитных мероприятий. Агроном Ксения Давыдова предлагает проверенную систему действий, адаптированную под августовские условия.

Оптимальные средства для августовской обработки

В период налива плодов отдавайте предпочтение биопрепаратам и народным средствам. Они безопасны для созревающих яблок, не накапливаются в плодах и имеют минимальный период ожидания:

  • Биопрепараты на основе сенной палочки или энтомопатогенных грибов;
  • настой древесной золы с добавлением хозяйственного мыла;
  • настой чеснока или луковой шелухи для отпугивания вредителей;
  • табачная пыль, распыленная в приствольном круге.

Для приготовления зольно-мыльного раствора залейте стакан золы литром кипятка, настаивайте сутки, процедите и добавьте мыльную стружку для лучшего сцепления.

Разведите концентрат в ведре воды и опрыскивайте крону, уделяя внимание нижней стороне листьев. Обработку проводите при температуре выше +15 °C в безветренный вечер.

Ранее "Городовой" рассказывал, чем подкормить огурцы в августе.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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