1 стакан в кипяток - тля и плодожорка дают драпака: яблочки чистый мед и без дыр

В августе яблоня готовится к созреванию плодов, и именно сейчас дерево наиболее уязвимо для вредителей, стремящихся испортить урожай. Плодожорка откладывает яйца прямо в наливающиеся яблоки, тля продолжает ослаблять молодые побеги, а листовертка повреждает листовой аппарат.
Чтобы сохранить урожай и защитить дерево перед зимовкой, необходимо провести комплекс защитных мероприятий. Агроном Ксения Давыдова предлагает проверенную систему действий, адаптированную под августовские условия.
Оптимальные средства для августовской обработки
В период налива плодов отдавайте предпочтение биопрепаратам и народным средствам. Они безопасны для созревающих яблок, не накапливаются в плодах и имеют минимальный период ожидания:
- Биопрепараты на основе сенной палочки или энтомопатогенных грибов;
- настой древесной золы с добавлением хозяйственного мыла;
- настой чеснока или луковой шелухи для отпугивания вредителей;
- табачная пыль, распыленная в приствольном круге.
Для приготовления зольно-мыльного раствора залейте стакан золы литром кипятка, настаивайте сутки, процедите и добавьте мыльную стружку для лучшего сцепления.
Разведите концентрат в ведре воды и опрыскивайте крону, уделяя внимание нижней стороне листьев. Обработку проводите при температуре выше +15 °C в безветренный вечер.
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