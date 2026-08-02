Не ем, а тру подмышки: 1 фрукт блокирует вонь на 2 дня - пота нет даже в +40

Новости по теме

Не уксус и не сок лимона: вот что добавляю в свеклу при тушении – борщ рубинового цвета, вкус яркий и насыщенный

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Не уксус и не сок лимона: добавляю это в свёклу — и получаю борщ рубинового цвета, вкус яркий и насыщенный

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Правда или миф? Помогают ли сок лимона, петрушки или кефир в борьбе с пигментаций — ответила дерматолог

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На Руси от седины избавлялись без всякой химии: наносили отвар на волосы – и благородный оттенок радовал глаз годами

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Никакого лука и жира: делаю котлеты из говядины сочными иначе - сок брызжет даже после остывания

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