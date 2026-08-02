Битва с муравьями будет выиграна: биолог Захаров назвал убойную отраву против вредителей — сгинет даже царица

Если на вашем приусадебном участке обнаружились муравьи, то самое время бить тревогу. Эти насекомые создают глубокие подземные ходы, доступ к которым затруднен.
Применение агрессивных химических средств на дачном участке не всегда возможно, особенно в период созревания урожая. Биолог Андрей Захаров предложил простой, но действенный метод борьбы с этими вредителями.
Приготовление средства
Возьмите стеклянную банку объемом 0,5 литра и заполните ее до половины корками грейпфрута или апельсина. Затем долейте теплую воду до горлышка и оставьте в темном месте на 24 часа. По истечении этого времени настой необходимо прокипятить, процедить и охладить.
После этого добавьте две столовые ложки молотой корицы. Средство настаивается в течение часа, а затем выливается на предварительно раскопанный муравейник. Для насекомых такой настой является мощным инсектицидом.
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