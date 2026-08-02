Городовой / Новости Петербурга / Битва с муравьями будет выиграна: биолог Захаров назвал убойную отраву против вредителей — сгинет даже царица
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не видели Калининград с воды - многое потеряли: какие прогулки позволят узнать город получше Полезное
Любовь важнее словаря: Александр Беглов рассказал о своем отношении к альтернативному названию Петербурга Новости Петербурга
Не ем, а тру подмышки: 1 фрукт блокирует вонь на 2 дня - пота нет даже в +40 Новости Петербурга
Зачем в Петербурге убирают «невидимый» снег посреди лета Новости Петербурга
1 стакан в кипяток - тля и плодожорка дают драпака: яблочки чистый мед и без дыр Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Битва с муравьями будет выиграна: биолог Захаров назвал убойную отраву против вредителей — сгинет даже царица

Опубликовано: 2 августа 2026 14:07
 Проверено редакцией
Битва с муравьями будет выиграна: биолог Захаров назвал убойную отраву против вредителей — сгинет даже царица
Битва с муравьями будет выиграна: биолог Захаров назвал убойную отраву против вредителей — сгинет даже царица
Городовой ру
Как избавиться от муравьев на участке

Если на вашем приусадебном участке обнаружились муравьи, то самое время бить тревогу. Эти насекомые создают глубокие подземные ходы, доступ к которым затруднен.

Применение агрессивных химических средств на дачном участке не всегда возможно, особенно в период созревания урожая. Биолог Андрей Захаров предложил простой, но действенный метод борьбы с этими вредителями.

Приготовление средства

Возьмите стеклянную банку объемом 0,5 литра и заполните ее до половины корками грейпфрута или апельсина. Затем долейте теплую воду до горлышка и оставьте в темном месте на 24 часа. По истечении этого времени настой необходимо прокипятить, процедить и охладить.

После этого добавьте две столовые ложки молотой корицы. Средство настаивается в течение часа, а затем выливается на предварительно раскопанный муравейник. Для насекомых такой настой является мощным инсектицидом.

Ранее мы рассказали, как бороться с испанскими слизнями.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 3
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью