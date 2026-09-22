Математический челлендж: решите пример 17 + 17 : 17(17 + 17) = ?

Этот пример вызывает споры: одни получают 289, другие — 34, а третьи — 51. Рассказываем, где прячется ошибка и почему порядок действий решает всё.

На первый взгляд этот пример не вызывает сложностей. Но стоит начать считать, как появляются разные ответы. Всё дело в порядке действий, который многие забывают.

Как решить пример правильно

Первым делом раскрываем скобки: 17 + 17 даёт 34. После этого выражение принимает вид: 17 + 17 : 17 × 34. Здесь важно вспомнить, что деление и умножение — операции одного уровня. Их выполняют по порядку, слева направо, не отдавая предпочтения ни одной из них. Сначала делим: 17 : 17 = 1. Затем умножаем: 1 × 34 = 34. И в конце складываем: 17 + 34 = 51. Это и есть верный ответ.

Откуда берутся другие ответы

Число 289 появляется, если ошибочно считать, что умножение на скобку важнее деления. Тогда сначала 17 × 34 = 578, а потом 17 : 578 — и получается дробь. В школьной программе такого правила нет. Ответ 34 выходит, если просто потерять первую семнадцатку в начале выражения.

Чтобы убедиться в равноправии деления и умножения, достаточно взять простой пример: 12 : 3 × 2. По правилам сначала делим: 12 : 3 = 4, затем умножаем: 4 × 2 = 8. Если бы умножение было важнее, получилось бы 2, но это неверно.

Интересный факт. Споры вокруг подобных примеров связаны не только с забытыми правилами, но и с разным подходом к неявному умножению. В некоторых странах и даже в разных моделях калькуляторов знак умножения перед скобкой может трактоваться как более приоритетный, чем деление. Например, выражение 6÷2(1+2) в калькуляторах Casio даёт 1, а в Texas Instruments — 9. Это не ошибка техники, а разное толкование записи. Именно поэтому математики стараются избегать двусмысленных формулировок и советуют расставлять скобки явно, даже если кажется, что пример и так понятен.

Вывод

Если получилось другое число, стоит освежить порядок действий. Такие примеры полезны: они тренируют внимание и напоминают, что математика требует точности.

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