Быстро натираю кабачок с морковью и готовлю с ними 3 разных блюда - топовая зажарка

Универсальная зажарка из дачных овощей - хоть в пирожки, хоть к мясу

Простая зажарка из кабачка и моркови — универсальная основа для многих блюд. Приготовьте её один раз, а затем варьируйте: подавайте как гарнир, добавляйте в мясо, используйте для мантов или выпечки. В сезон овощей это отличный способ разнообразить меню, пишет автор канала "Совет да еда".

Готовим зажарку из кабачка и моркови

Морковь (200 г) натрите соломкой. Обжарьте на растительном масле (3 ст. л.) на сильном огне 3 минуты, помешивая. Кабачок (250 г) также натрите соломкой, добавьте к моркови и жарьте ещё 5 минут. Овощи должны стать мягче, но сохранить лёгкий хруст. Посолите, добавьте измельчённый чеснок (2 зубчика), лимонный сок (1 ст. л.) и специи по вкусу (например, сушёный базилик и орегано). Обжарьте ещё минуту. Готовая зажарка сочная, с приятной кислинкой. Её можно подать как гарнир или использовать для других блюд.

«Хорошая зажарка, а дальше везде пригодится», - согласились в комментариях.

Мясо с овощами

Свиную вырезку (650 г) очистите от плёнок, сделайте глубокий разрез посередине. Посолите и поперчите со всех сторон. Положите на пергамент в форму. В «карман» уложите обжаренные кабачок и морковь (150 г кабачка и 100 г моркови). Смажьте мясо смесью растительного масла и сладкой паприки. Закройте пергаментом и запекайте при 180 C 25 минут. Затем откройте, посыпьте тёртым полутвердым сыром (100 г) и готовьте при 200 C ещё 10 минут. Нарежьте порционно и подавайте.

А-ля манты с овощами

Для теста: смешайте муку (2 стакана), соль (1⁄2 ч. л.) и одно яйцо. Влейте горячую воду (1⁄2 стакана, 125 мл), быстро перемешайте ложкой. Замесите тесто, положите в пакет на 20 минут. Разделите на 12 частей. Раскатайте лепёшки. На каждую выложите обжаренные кабачок и морковь (150 г кабачка и 100 г моркови) и фарш (400 г фарша, 130 г лука, соль, перец). Сформируйте треугольные манты. Варите на пару 40 минут. Тесто не рвётся, сок остаётся внутри.

Быстрая выпечка с кабачком и морковью

Слоёное бездрожжевое тесто (400 г, 2 пласта) разморозьте, слегка раскатайте, разрежьте на 8 частей. Переложите на противень. На каждую часть выложите обжаренные кабачок и морковь (250 г кабачка и 200 г моркови). Края смажьте взбитым яйцом. Посыпьте тёртым полутвердым сыром (70 г). Выпекайте при 180 C 25 минут. Получаются хрустящие ароматные слойки.

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