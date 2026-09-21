Смешал тертую моцареллу с кефиром — и на сковороду: сырные лепешки на перекус — нежнее гезлеме, вкуснее хачапури

Рецепт вкусных сытных лепешек для завтрака и перекуса

Вместо хачапури можно приготовить лепёшки с моцареллой на кефире. Это простое сытное блюдо готовится прямо в сковороде, без дрожжей, занимает минимум времени, а результат обещает быть впечатляющим.

Приготовление

Чтобы пожарить лепешки, понадобится совсем немного продуктов. В глубокую тарелку влейте стакан кефира, разбейте 1 куриное яйцо, добавьте соль, сахар по вкусу и соду, гасить ее не надо. Слегка перемешайте.

Натрите кусок моцареллы на терке (200 гр), переложите к другим продуктам. Медленно добавляйте муку (200–220 г), смотрите по консистенции теста. Оно должно быть мягкое, слегка липкое.

Дайте тесту отдохнуть 15 минут. Жарить лепешки нужно на хорошо разогретой сковороде, с небольшим количеством масла.

Сформируйте лепешки толщиной по сантиметру и обжаривайте на среднем огне под крышкой, с каждой стороны по 3–4 минуты до подрумянивания, советует news.ru.

Лепешки особенно хороши горячими — со сметаной, зеленью, несладким йогуртом. Есть их холодными тоже вкусно, можно взять на работу на перекус, если негде разогреть обед.

Личный опыт Артёма Петрова

Рецепт проверил и корреспондент Артем Петров. Он приготовил эти лепешки у себя на кухне. Замесил тесто, дал ему отдохнуть, а затем обжарил на сковороде. По его словам, лепёшки получились мягкими, с тянущейся сырной начинкой. Вкус похож на хачапури. Домочадцы за чаем разобрали их быстрее, чем он их готовил. Блюдо идеально подходит для неспешного завтрака и лёгкого ужина. Артём остался в восторге и советует попробовать всем, кто ценит простые и оригинальные рецепты.

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