В Петербурге появится улица в честь легендарного гонщика: кем был Андрей Нагель

В Санкт-Петербурге скоро появится новая улица.

Топонимическая комиссия уже одобрила эту идею. Назвать проезд решили в честь автогонщика и журналиста Андрея Нагеля. С такой инициативой выступила глава ТНТ Тина Канделаки, рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Новую улицу можно будет найти недалеко от пересечения Волхонского и Киевского шоссе. И такое место выбрали не просто так.

Человек, который влюбил Россию в машины

Андрей Нагель — настоящая легенда начала XX века. В 1902 году он начал издавать журнал «Автомобиль». Это было первое в стране издание про машины. Тогда автомобили казались людям странной и диковинкой, но Нагель верил в их будущее.

Он не просто писал статьи, а сам постоянно сидел за рулем. Нагель объездил всю Европу и участвовал в самых опасных автопробегах того времени.

На авто в Монако по сугробам

Главный подвиг Нагеля произошел в январе 1912 года. Он решил участвовать в знаменитом ралли Монако. И поехал туда не на иномарке, а на отечественном «Руссо-Балте».

Стартовали из Петербурга в лютый мороз. Маршрут как раз проходил по Киевскому шоссе через Псков. Нагель вместе со штурманом Вадимом Михайловым проехали более 3200 километров по заснеженным и разбитым дорогам.

В машине не было даже нормального обогрева!

Они не просто доехали до финиша, но и завоевали первый приз за дальность и сложность маршрута. За эту победу сам император Николай II вручил Нагелю орден Святой Анны.

Скоро на экранах: «Битва моторов»

Эта невероятная история легла в основу нового фильма «Битва моторов». Съемки были масштабными — они проходили в Петербурге, Москве и Черногории. Создатели картины обещали передать всю красоту и дух автомобильных гонок столетней давности.

Премьера блокбастера состоится уже 8 октября этого года. А новая улица на карте Петербурга станет отличным напоминанием о человеке, с которого начинался русский автоспорт.

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