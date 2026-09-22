4 билета и 200 тысяч за моральный вред: фанаты Канье Уэста пытаются вернуть деньги за концерт

Рэпера нет, а иски в суд уже летят.

Шумиха вокруг приезда Канье Уэста в Россию не утихает. Билеты продавались и фанаты скупали их за огромные деньги. Итог печален: концерт не известно состоится или нет. Теперь зрители массово идут в суд.

Откуда взялся «концерт-призрак»?

История началась с громких анонсов: Канье Уэст должен был выступить в Санкт-Петербурге. Продажу билетов открыла компания «Сэй Эдженси». Фанаты ринулись покупать билеты.

Позже выяснилось главное: площадка, на которой планировали шоу («Газпром Арена»), даже не подписывала договор с организаторами. Представители арены прямо заявили, что никакого концерта не планируется.

Когда люди осознали, что купили билеты на мероприятие "под вопросом", то потребовали деньги назад.

Новый иск в Петербурге: минус 200 тысяч за моральный вред

Как рассказала в своем канале руководитель Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, Калининский районный суд Петербурга зарегистрировал уже второй иск к ООО «Сэй Эдженси».

На этот раз судиться решила семейная пара — Анна и Сергей Еремеевы.

Они купили четыре билета и заплатили сервисный сбор. Как только всплыла правда об отсутствии площадки, Еремеевы попросили аннулировать покупку. Организаторы встали в позу.

"Истцы просят взыскать с ООО "Сэй Эдженси": стоимость 2 билетов - 70 000 рублей сервисный сбор - 7 000 рублей неустойку - 37 800 рублей и 2 100 рублей в день до дня возврата. Стоимость еще 2 билетов - 42 000 рублей сервисный сбор - 4 200 рублей неустойку - 22 680 рублей и 1 260 рублей в день до дня возврата моральный вред - 200 000 рублей штраф по Закону о защите прав потребителей", - рассказывает Дарья Лебедева.

Москвич потерял деньги еще и на поезд с отелем

Это далеко не первая жалоба. Ранее схожий иск подал фанат из Москвы. Чтобы попасть на концерт любимого артиста в Питере, он потратил 88 тысяч рублей на билеты. Дополнительно мужчина купил билеты на поезд и забронировал гостиницу.

Когда стало ясно, что шоу не состоится, его убытки составили почти 160 тысяч рублей. Сейчас москвич пытается вернуть эти деньги через суд, добавив к сумме иск за испорченные нервы и расходы на юристов.

Ранее «Городовой» рассказывал, что артист обиделся на хаос в России.