Квартиры до 7 миллионов испаряются: где в Петербурге ещё можно найти жильё дешевле 4,5 млн внутри КАД

На вынке новостроек Петербурга продажи падают, а цены растут.

На рынке недвижимости Петербурга сложилась странная ситуация. Квартиры стали покупать на четверть реже, но стоят они всё дороже. Кажется, привычная логика сломалась: спрос упал, а ценники взлетели.

Почему цены растут, если покупателей всё меньше?

За год число сделок на первичке просело на 25%. При этом средняя цена купленной квартиры подскочила на 18% и пробила отметку в 13,5 млн рублей, сообщает "ДП" со ссылкой на экспертов.

Средний «квадрат» без скидок сегодня обходится примерно в 350–360 тысяч рублей.

Откуда такой рост? На это есть сразу несколько причин:

Завершение дешёвой ипотеки. Рыночные ставки по ипотеке выросли вслед за ключевой ставкой ЦБ, а льготные программы урезали. Покупать стало сложнее. Дорогое строительство. Стройматериалы и логистика дорожают, рабочих не хватает. Правила банков. Застройщики строят дома на банковские кредиты (проектное финансирование). Банки просто не разрешают строителям снижать базовые цены в прайсах, чтобы не потерять выгоду.

Получается замкнутый круг: продавать по старым ценам девелоперы не могут, а покупать по новым у людей нет денег.

Где искать самые дешёвые квартиры?

Сейчас на рынке Петербурга продаётся около 31 тысячи квартир в новостройках. Самые доступные варианты нужно искать на окраинах, пишет издание.

Шушары и Колпино. Это самые бюджетные локации в административных границах города. Здесь еще можно найти небольшую студию примерно за 3,6 млн рублей . Крупные планировки в Шушарах обойдутся в среднем от 120 тысяч рублей за квадратный метр.

Это самые бюджетные локации в административных границах города. Здесь еще можно найти небольшую студию примерно за . Крупные планировки в Шушарах обойдутся в среднем от 120 тысяч рублей за квадратный метр. Полюстрово. Если вам принципиально жить внутри КАД, то это самый недорогой вариант. Цены на скромные квартиры здесь стартуют от 4,5 млн рублей .

Если вам принципиально жить внутри КАД, то это самый недорогой вариант. Цены на скромные квартиры здесь стартуют от . Окраины вроде Ручьёв. Минимальный порог входа там держится, но за год даже самое дешёвое жильё подорожало на 15%.

За КАД — в полтора раза дешевле

Локация сегодня решает всё. Разрыв в ценах между районами внутри КАД и за её пределами стал огромным — он достиг 63%.

По оценкам компании "Этажи", внутри КАД средняя цена «квадрата» составляет около 362 тыс. рублей. За КАД квадратный метр стоит в среднем 222 тыс. рублей.

Чем ближе к центру, тем больно смотреть на ценники. В радиусе 5 км от Московского вокзала средняя квартира обойдётся в 30 млн рублей. В зоне 5–10 км — в 25 млн. А вот на расстоянии 10–20 км от центра жильё стоит уже 12–13 млн рублей.

Дешёвое жильё просто исчезает

Квартиры с бюджетом до 7 млн рублей быстро вымываются с рынка. Ещё год назад они составляли треть от всех предложений. Сегодня их осталось всего 15%.

Теперь основной выбор сместился в категорию от 7 до 15 млн рублей. Новые проекты выходят в продажу сразу по высоким ценам, поэтому надеяться на появление дешевых новостроек не стоит.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург опередил Москву по сервисной недвижимости.