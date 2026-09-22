Квартиры до 7 миллионов испаряются: где в Петербурге ещё можно найти жильё дешевле 4,5 млн внутри КАД

На рынке недвижимости Петербурга сложилась странная ситуация. Квартиры стали покупать на четверть реже, но стоят они всё дороже. Кажется, привычная логика сломалась: спрос упал, а ценники взлетели.
Почему цены растут, если покупателей всё меньше?
За год число сделок на первичке просело на 25%. При этом средняя цена купленной квартиры подскочила на 18% и пробила отметку в 13,5 млн рублей, сообщает "ДП" со ссылкой на экспертов.
Средний «квадрат» без скидок сегодня обходится примерно в 350–360 тысяч рублей.
Откуда такой рост? На это есть сразу несколько причин:
- Завершение дешёвой ипотеки. Рыночные ставки по ипотеке выросли вслед за ключевой ставкой ЦБ, а льготные программы урезали. Покупать стало сложнее.
- Дорогое строительство. Стройматериалы и логистика дорожают, рабочих не хватает.
- Правила банков. Застройщики строят дома на банковские кредиты (проектное финансирование). Банки просто не разрешают строителям снижать базовые цены в прайсах, чтобы не потерять выгоду.
Получается замкнутый круг: продавать по старым ценам девелоперы не могут, а покупать по новым у людей нет денег.
Где искать самые дешёвые квартиры?
Сейчас на рынке Петербурга продаётся около 31 тысячи квартир в новостройках. Самые доступные варианты нужно искать на окраинах, пишет издание.
- Шушары и Колпино. Это самые бюджетные локации в административных границах города. Здесь еще можно найти небольшую студию примерно за 3,6 млн рублей. Крупные планировки в Шушарах обойдутся в среднем от 120 тысяч рублей за квадратный метр.
- Полюстрово. Если вам принципиально жить внутри КАД, то это самый недорогой вариант. Цены на скромные квартиры здесь стартуют от 4,5 млн рублей.
- Окраины вроде Ручьёв. Минимальный порог входа там держится, но за год даже самое дешёвое жильё подорожало на 15%.
За КАД — в полтора раза дешевле
Локация сегодня решает всё. Разрыв в ценах между районами внутри КАД и за её пределами стал огромным — он достиг 63%.
По оценкам компании "Этажи", внутри КАД средняя цена «квадрата» составляет около 362 тыс. рублей. За КАД квадратный метр стоит в среднем 222 тыс. рублей.
Чем ближе к центру, тем больно смотреть на ценники. В радиусе 5 км от Московского вокзала средняя квартира обойдётся в 30 млн рублей. В зоне 5–10 км — в 25 млн. А вот на расстоянии 10–20 км от центра жильё стоит уже 12–13 млн рублей.
Дешёвое жильё просто исчезает
Квартиры с бюджетом до 7 млн рублей быстро вымываются с рынка. Ещё год назад они составляли треть от всех предложений. Сегодня их осталось всего 15%.
Теперь основной выбор сместился в категорию от 7 до 15 млн рублей. Новые проекты выходят в продажу сразу по высоким ценам, поэтому надеяться на появление дешевых новостроек не стоит.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург опередил Москву по сервисной недвижимости.