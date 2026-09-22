От микро-студий в 12 метров до миллиардных пентхаусов: Петербург опередил Москву по сервисной недвижимости

В теме сервисных апартаментов Санкт-Петербург ушел далеко вперед.

Северная столица опережает столицу по всем фронтам: и по количеству объектов, и по темпам стройки.

Что вообще такое сервисные апартаменты?

Простыми словами, это гибрид обычной квартиры и номера в отеле. Вы покупаете такое помещение, а специальная компания делает за вас всю работу: ищет жильцов, убирает номер и решает проблемы с сантехникой. Вы просто получаете деньги на карту.

Юридически это считается нежилой недвижимостью. Прописаться навсегда тут не получится, но для сдачи в аренду — вариант отличный.

Разница в масштабах: Питер бьет рекорды

Цифры говорят сами за себя. В Петербурге сейчас продается в 6,2 раза больше сервисных апартаментов, чем в Москве, сообщает «РБК Недвижимость» со ссылкой на экспертов аналитической платформы bnMAP.pro.

В Петербурге покупателям предлагают 45 разных комплексов. В Москве — всего 8.

покупателям предлагают разных комплексов. По общей площади объектов Петербург обходит столицу больше чем в 4 раза.

Почему так? Петербург — главный туристический центр страны. Спрос на посуточную и долгосрочную аренду здесь высокий круглый год, поэтому девелоперы активно застраивают город апарт-отелями.

Москва продает готовое, Питер — активно строит

Рынки двух городов устроены совершенно по-разному:

В Москве почти 88% апартаментов уже сданы. Вы покупаете готовое помещение, но выбор свежих строек почти нулевой.

почти 88% апартаментов уже сданы. Вы покупаете готовое помещение, но выбор свежих строек почти нулевой. В Петербурге 42% объектов еще строятся или обновляются. Рынок живой. Почти половина проектов стартовала за последние три года.

Цены и размеры: где дешевле и больше?

Зайти на рынок сервисных апартаментов в Питере гораздо проще и дешевле.

Минимальный чек. В Питере можно найти скромный вариант за 4 млн рублей . В Москве самый дешевый обойдется минимум в 9,24 млн .

В Питере можно найти скромный вариант за . В Москве самый дешевый обойдется минимум в . Дорогой сегмент. Самый роскошный апартамент в Москве стоит астрономический 1 миллиард рублей. В Питере точечный максимум — 272,6 млн рублей.

Различаются и габариты. В Петербурге продают совсем крошечные студии — от 12 квадратных метров. В Москве самый мелкий вариант — 21 «квадрат», зато есть гигантские пентхаусы по 415 квадратных метров.

Москва превратила сервисные апартаменты в штучный и дорогой продукт. А Санкт-Петербург сделал из них массовый и доступный инструмент для заработка.

Если вы хотите купить недорогую студию для сдачи и не тратить время на жильцов, Питер сегодня предлагает куда больше вариантов.

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