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24 и 25 сентября — ремонт дороги к Онкоцентру: где ограничат движение в Курортном районе

Опубликовано: 22 сентября 2026 13:32
 Проверено редакцией
24 и 25 сентября — ремонт дороги к Онкоцентру: где ограничат движение в Курортном районе
24 и 25 сентября — ремонт дороги к Онкоцентру: где ограничат движение в Курортном районе
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Жителям Курортного района и всем, кто собирается в поселок Песочный, стоит заранее продумать свой маршрут.

В конце сентября в Курортном районе обновят дорожное покрытие. Рассказываем, где придется постоять в пробке и как этого избежать.

Где и когда снизят скорость

Основной ремонт на безымянном проезде идет с 19 по 29 сентября. Этот проезд соединяет Ленинградскую улицу и знаменитый медицинский центр — Институт радиологии, сообщили в ГАТИ.

Самые сложные дни для водителей — 24 и 25 сентября.

В этот период движение транспорта частично ограничат. Проехать будет сложнее на участке от дома 68а (строение 5) по Ленинградской улице до самого выезда на Ленинградскую.

Этот проезд — ключевая дорога к одному из главных онкоцентров города. Каждый день сюда едут сотни пациентов, врачей и машин скорой помощи со всей России.

Если у вас запланирован визит к врачу или процедура на 24–25 сентября, выезжайте из дома с запасом времени. Заторы на въезде очень вероятны.

Как не застрять по дороге

  • Следите за знаками. На месте ремонта уже выставляют информационные щиты. На них нарисованы временные схемы объезда.
  • Пользуйтесь навигатором. Перед выездом проверьте дорожную обстановку в приложениях — они подскажут актуальный путь.
  • Будьте аккуратны. На участке работает тяжелая техника и люди. Соблюдайте дистанцию и не спешите.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге проходит неделя здоровья.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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