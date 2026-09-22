24 и 25 сентября — ремонт дороги к Онкоцентру: где ограничат движение в Курортном районе

В конце сентября в Курортном районе обновят дорожное покрытие. Рассказываем, где придется постоять в пробке и как этого избежать.
Где и когда снизят скорость
Основной ремонт на безымянном проезде идет с 19 по 29 сентября. Этот проезд соединяет Ленинградскую улицу и знаменитый медицинский центр — Институт радиологии, сообщили в ГАТИ.
Самые сложные дни для водителей — 24 и 25 сентября.
В этот период движение транспорта частично ограничат. Проехать будет сложнее на участке от дома 68а (строение 5) по Ленинградской улице до самого выезда на Ленинградскую.
Этот проезд — ключевая дорога к одному из главных онкоцентров города. Каждый день сюда едут сотни пациентов, врачей и машин скорой помощи со всей России.
Если у вас запланирован визит к врачу или процедура на 24–25 сентября, выезжайте из дома с запасом времени. Заторы на въезде очень вероятны.
Как не застрять по дороге
- Следите за знаками. На месте ремонта уже выставляют информационные щиты. На них нарисованы временные схемы объезда.
- Пользуйтесь навигатором. Перед выездом проверьте дорожную обстановку в приложениях — они подскажут актуальный путь.
- Будьте аккуратны. На участке работает тяжелая техника и люди. Соблюдайте дистанцию и не спешите.
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