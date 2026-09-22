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Проверь свои лёгкие бесплатно: в Петербурге проходит неделя здоровья

Опубликовано: 22 сентября 2026 12:49
 Проверено редакцией
Проверь свои лёгкие бесплатно: в Петербурге проходит неделя здоровья
Проверь свои лёгкие бесплатно: в Петербурге проходит неделя здоровья
Global Look Press / Nikolay Gyngazov / Russian Look
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Осень в Петербурге — это время дождей, простуд и сырости. В такую погоду нашим лёгким приходится нелегко. Чтобы помочь горожанам проверить здоровье дыхательных путей, с 21 по 26 сентября в городе проходит специальная акция.

Не нужно записываться к врачу и брать отгул на работе. До 25 сентября с 16:00 до 20:00 в ТРК «Заневский каскад» работает точка «Территория здоровья».

Каждый желающий может пройти пикфлоуметрию. Это быстрый и простой тест. Вы выдыхаете в специальный прибор, а он показывает силу вашего выдоха и объем лёгких.

На месте работают специалисты. Они проконсультируют курильщиков, астматиков и тех, кто постоянно подхватывает ОРВИ.

Миф о «безопасном» паре: вам покажут правду

Многие считают вейпы и «электронки» безвредной альтернативой сигаретам. Это опасное заблуждение. Пар содержит токсичные смолы, тяжёлые металлы и глицерин, который буквально «забивает» альвеолы — мелкие пузырьки в лёгких.

На акции в ТРК любой может подышать в смокилайзер. Прибор за секунды определяет уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе. Результаты любителей вейпов часто шокируют их самих.

А до 26 сентября в Музее гигиены (Итальянская ул., 25) проходят семейные экскурсии. Там можно своими глазами увидеть, во что превращаются лёгкие курильщика и как их разрушает туберкулёз, рассказали в Смольном.

Системная помощь и хорошие новости от врачей

Заболеть может каждый, но медицина в Петербурге не стоит на месте. В городе работает 23 Центра здоровья. Там помогают отказаться от курения и проверяют органы дыхания на ранних стадиях.

Вот чего удалось добиться петербургским врачам за последнее время:

  • ХОБЛ (хроническая болезнь лёгких): пятилетняя выживаемость больных выросла на 25%. Появились бесплатные лекарства и генно-инженерная терапия.
  • Астма и муковисцидоз: врачи наладили выдачу электронных рецептов на современные таргетные препараты.
  • Туберкулёз отступает: заболеваемость в городе стабильно снижается. Число пациентов с активной формой упало на 19% за последний год.

Ранее «Городовой» рассказывал, какая погода будет в Петербурге в конце сентября.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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