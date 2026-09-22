Тепло до +20 °C и задержка «бабьего лета»: к чему готовиться Петербургу в конце сентября

Пока за окном висит туман и стоит тишина, погода уже готовит резкий поворот. Нас ждут дожди, но вместе с ними придет почти майское тепло.
Дожди и неожиданный жара-сюрприз
К нам прорываются сразу два циклона — со стороны Беларуси и Прибалтики. Они зависнут над регионом на два-три дня и принесут осадков.
Но есть и классная новость. Эти же циклоны гонят к нам очень теплый воздух.
Завтра в Санкт-Петербурге столбик термометра поднимется до +18 °C. А в четверг воздух прогреется до +20 °C, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Почему это аномалия?
Для конца сентября +20 °C в Петербурге — редкая удача. Обычная климатическая норма для этих дней — всего около +11 °C. До исторических рекордов не хватает буквально пары градусов.
Так что не спешите доставать пуховики. Одевайтесь слоями, ведь на улице будет тепло, пусть и сыро.
Где застряло «бабье лето»?
Многие ждали сухую и золотую осень уже сейчас. Со стороны Скандинавии к нам действительно шел мощный солнечный антициклон. Но циклоны временно перекрыли ему дорогу. В атмосфере образовалась небольшая «пробка».
Синоптик уверяет: план не отменяется, а просто сдвигается по срокам.
Когда вернется солнце?
Антициклон все равно пробьет себе дорогу. Сухая, ясная и прохладная погода придет в город на стыке месяцев — в самых последних числах сентября или начале октября.
Кстати, в прошлом году «бабье лето» заглянуло в Петербург аккурат с 25 по 30 сентября. В этот раз солнце задержится у нас примерно на неделю. Самое время планировать прогулки по золотым паркам Пушкина и Павловска.
Ранее «Городовой» рассказывал, почему погода в Петербурге сегодня так обманчива.