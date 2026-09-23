Гранитная крошка вместо реагентов и 55 тысяч тонн соли: Петербург готовится встречать непогоду

Петербург готовится к зиме.

Зима в Петербурге — это всегда испытание. Наледь, внезапные снегопады и каша под ногами давно стали поводом для шуток. Но в этом году городские власти обещают: улицам уделят максимум внимания.

Сколько техники выведут на улицы?

К холодам подготовили внушительный арсенал — более двух тысяч специализированных машин.

Когда температура упадет ниже нуля, на дороги выйдут 1660 крупных снегоуборщиков и 165 небольших машин для узких улиц. Отдельный парк техники заготовили для парков и скверов — там задействуют почти 350 машин, рассказали в Смольном.

Если Петербург снова накроют аномальные снегопады, город привлечет еще до 800 сторонних самосвалов и погрузчиков. Контракты с перевозчиками уже подписаны.

А кто будет управлять машинами и кидать снег?

Любая техника бесполезна без людей. В этом году штат дорожных служб удалось укомплектовать лучше, чем раньше.

Водители спецмашин — штат закрыт на 92%.

Механизаторы — на 85%.

Дворники и рабочие ручного труда — на 82%.

Убирать предстоит огромную территорию — около 60 миллионов квадратных метров дорог. Вся техника распределена по 43 автоколоннам, чтобы оперативно выезжать в любой район города.

Чем засыплют скользкие улицы?

Для борьбы с гололедом город уже закупил 55 тысяч тонн соли и 41 тысячу тонн песка. Этого хватит минимум на два месяца непрерывной работы. Поставки продолжаются.

Важное правило касается парков, скверов и садов. Там использовать соль строго запрещено, чтобы не испортить зеленые насаждения и почву. В скверах дорожки будут посыпать только песком и крошкой из гранитного отсева.

Куда уедет собранный снег?

Чтобы улицы не превращались в свалки из сугробов, снег будут оперативно вывозить. Основную массу утилизируют на предприятиях «Водоканала»: работать будут 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных пунктов.

А чтобы утилизационные станции не захлебнулись в очереди из самосвалов при сильном снегопаде, город подготовил 9 временных площадок для складирования снега.

Есть ли от этого польза?

Статистика показывает, что городские службы стали работать лучше. Прошлой зимой число травм из-за гололеда снизилось почти на четверть (на 24%). А если сравнивать с более ранними сезонами, то травматизм упал больше чем вдвое — на 63%.

Главная задача на эту зиму — удержать планку и сделать так, чтобы пешеходы могли ходить по городу без риска для здоровья.

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