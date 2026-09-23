Гранитная крошка вместо реагентов и 55 тысяч тонн соли: Петербург готовится встречать непогоду

Зима в Петербурге — это всегда испытание. Наледь, внезапные снегопады и каша под ногами давно стали поводом для шуток. Но в этом году городские власти обещают: улицам уделят максимум внимания.
Сколько техники выведут на улицы?
К холодам подготовили внушительный арсенал — более двух тысяч специализированных машин.
Когда температура упадет ниже нуля, на дороги выйдут 1660 крупных снегоуборщиков и 165 небольших машин для узких улиц. Отдельный парк техники заготовили для парков и скверов — там задействуют почти 350 машин, рассказали в Смольном.
Если Петербург снова накроют аномальные снегопады, город привлечет еще до 800 сторонних самосвалов и погрузчиков. Контракты с перевозчиками уже подписаны.
А кто будет управлять машинами и кидать снег?
Любая техника бесполезна без людей. В этом году штат дорожных служб удалось укомплектовать лучше, чем раньше.
- Водители спецмашин — штат закрыт на 92%.
- Механизаторы — на 85%.
- Дворники и рабочие ручного труда — на 82%.
Убирать предстоит огромную территорию — около 60 миллионов квадратных метров дорог. Вся техника распределена по 43 автоколоннам, чтобы оперативно выезжать в любой район города.
Чем засыплют скользкие улицы?
Для борьбы с гололедом город уже закупил 55 тысяч тонн соли и 41 тысячу тонн песка. Этого хватит минимум на два месяца непрерывной работы. Поставки продолжаются.
Важное правило касается парков, скверов и садов. Там использовать соль строго запрещено, чтобы не испортить зеленые насаждения и почву. В скверах дорожки будут посыпать только песком и крошкой из гранитного отсева.
Куда уедет собранный снег?
Чтобы улицы не превращались в свалки из сугробов, снег будут оперативно вывозить. Основную массу утилизируют на предприятиях «Водоканала»: работать будут 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных пунктов.
А чтобы утилизационные станции не захлебнулись в очереди из самосвалов при сильном снегопаде, город подготовил 9 временных площадок для складирования снега.
Есть ли от этого польза?
Статистика показывает, что городские службы стали работать лучше. Прошлой зимой число травм из-за гололеда снизилось почти на четверть (на 24%). А если сравнивать с более ранними сезонами, то травматизм упал больше чем вдвое — на 63%.
Главная задача на эту зиму — удержать планку и сделать так, чтобы пешеходы могли ходить по городу без риска для здоровья.
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