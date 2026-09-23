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Правила осенней посадки яблони: агроном Давыдова провела ликбез – приживется без проблем

Опубликовано: 23 сентября 2026 11:07
 Проверено редакцией
Правила осенней посадки яблони: агроном Давыдова провела ликбез – приживется без проблем
Правила осенней посадки яблони: агроном Давыдова провела ликбез – приживется без проблем
Городовой ру
Особенности осенней посадки яблони

Осенний период оптимально подходит для высадки яблонь, так как регулярные осадки способствуют ускоренной приживаемости саженцев.

Агроном Ксения Давыдова дала рекомендации по проведению осенних посадочных работ. Ключевым условием является завершение процесса не позднее чем за месяц до наступления стабильных заморозков.

Грамотный выбор участка

При планировании посадки необходимо соблюдать следующие требования:

  • выбор хорошо освещенного участка;
  • обеспечение защиты от сквозняков, преимущественно с северной стороны;
  • исключение зон с глинистой или заболоченной почвой.

Подготовка ямы

Рекомендуется заблаговременно подготовить посадочную яму, заполнив ее субстратом из плодородного слоя почвы и компоста. Дополнительно следует внести 100 граммов суперфосфата и 70 граммов сернокислого калия. В случае повышенной кислотности грунта требуется внесение 200 граммов доломитовой муки.

Глубина посадочной ямы должна соответствовать габаритам корневой системы саженца. После внесения всех компонентов субстрат необходимо перемешать и увлажнить для обеспечения его надлежащей усадки.

Правила посадки

В посадочную яму следует установить опорный колышек для фиксации дерева в течение первых лет роста. Глубину посадки необходимо выверить по уровню корневой шейки растения.

По завершении работ саженец следует закрепить на опоре и обильно полить. При возникновении просадки грунта необходимо досыпать почвосмесь до уровня корневой шейки.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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