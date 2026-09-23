Такси на приколе: дефицит бензина выбил из строя 25% петербургских водителей

В сентябре в регионе возникли проблемы с бензином.

Каждый четвертый таксист остался дома

В середине сентября на маршруты не вышла четверть всех городских таксистов. Около 25% водителей просто отказались работать, сообщает "Бриф24".

Логика шоферов простая. Зачем тратить остатки топлива в километровых пробках к АЗС и стоять там часами? Для таксиста время — это деньги. В какой-то момент работать стало просто невыгодно, и машины встали на прикол.

Что сейчас происходит на заправках?

Хорошая новость — пик кризиса уже позади. Гигантские очереди у бензоколонок исчезли. Если раньше заправка превращалась в квест на полдня, то сейчас на популярных АЗС («Тебойл», «Роснефть», «Киришиавтосервис») можно залить бак минут за пятнадцать.

В некоторых спальных районах очередей нет вообще, пишет Росбалт.

Но до идеала еще далеко:

Бензин пока есть не на 100% станций. Топливо возят постепенно, «через одну» АЗС.

На многих заправках продолжают действовать лимиты — дают не больше 40 литров в одни руки. Это нужно, чтобы топливо досталось всем и его не скупали канистрами.

Специалисты из Общественного совета по развитию такси успокаивают: хуже уже не будет. Число стоящих без дела таксистов больше не растет.

Как только топливо завезут на абсолютно все АЗС и снимут лимиты, водители полноценно вернутся к работе. А вместе с этим должны снизиться и цены на поездки в такси.

Ранее «Городовой» рассказывал, что петербуржцы из-за роста цен на такси и бензин пересели на самокаты.