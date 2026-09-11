Петербуржцы из-за роста цен на такси и бензин пересели на самокаты — надолго ли

На фоне подорожания такси, каршеринга и бензина петербуржцы всё чаще выбирают арендные электросамокаты. За восемь месяцев 2026 года число поездок в городе выросло на 4%, а средний чек достиг 221 рубля — на 11% больше прошлого года. Самокат из развлечения превратился в полноценный транспорт.
Почему спрос пошёл вверх
Сезон стартовал неважно: в первой половине года рынок просел на 3%. Но летом картина изменилась — причиной стало удорожание альтернатив. В июне таксисты реже выходили на линию из-за проблем с топливом, а каршеринг за январь–июль потерял 9% выручки.
На этом фоне кикшеринг оказался самым доступным способом добраться из точки А в точку Б. В "Юренте" фиксируют рост на 5,4%, а среднее время поездки сократилось до 9,6 минуты — короткие маршруты до 10 минут теперь составляют 88,3% от всех поездок.
Что готовят власти
Минтранс готовит законопроекты о регистрации средств индивидуальной мобильности. Покупать самокат придётся регистрировать в течение десяти дней, для уже используемых предусмотрен переходный период до 1 марта.
В Петербурге обсуждают QR-коды для идентификации нарушителей и запрет на использование СИМ детям до 16 лет.
Тренд очевиден: самокат перестал быть игрушкой и стал рабочим инструментом городской мобильности. Если бензин и дальше будет дорожать, кикшеринг продолжит расти — вопрос лишь в том, как быстро власти успеют навести порядок с правилами.
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