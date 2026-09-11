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Кладу продукты в «памперс» и радуюсь изобретению: подруги пальцем у виска крутили – а теперь завидуют

Опубликовано: 11 сентября 2026 14:07
 Проверено редакцией
Кладу продукты в «памперс» и радуюсь изобретению: подруги пальцем у виска крутили – а теперь завидуют
Кладу продукты в «памперс» и радуюсь изобретению: подруги пальцем у виска крутили – а теперь завидуют
Городовой ру
Полезный бытовой лайфхак

Многие предпочитают проводить выходные за городом, что зачастую требует использования портативного холодильника для хранения продуктов и напитков. Приобретение такого оборудования довольно затратно, однако существует эффективный бюджетный лайфхак.

Как реализовать

Для создания импровизированного аккумулятора холода необходимо наполнить чистый детский подгузник водой и поместить его в морозильную камеру на два часа. Полученный ледяной элемент достаточно положить в пакет с продуктами.

Почему это работает

Благодаря абсорбирующим свойствам наполнителя подгузника талая вода надежно удерживается внутри, предотвращая протекание. Такое решение обеспечивает поддержание необходимой температуры в течение 2–3 часов. Для реализации метода подходят даже самые дешевые модели подгузников, что делает этот способ простым и функциональным.

Ранее мы рассказали, как быстро сварить свеклу.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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