Январь — минус, июль — плюс: в какие месяцы 2027 года отпуск брать выгоднее

Когда идти в отпуск, чтобы не потерять в деньгах

Календарь на 2027 год радует длинными выходными, но выбор месяца для отпуска напрямую влияет на итоговый доход. Стоимость рабочего дня меняется в зависимости от того, сколько их в месяце, — и это ключ к правильному планированию.

Как считается доход

Сумма отпускных всегда одинакова — она зависит от среднедневного заработка, а не от месяца. Но итоговый доход за месяц колеблется: чем больше рабочих дней, тем "дешевле" каждый из них и тем меньше теряешь, уходя в отпуск.

Например, при окладе 75 тысяч и 14-дневном отпуске в месяце с 22 рабочими днями вы получите на 1745 рублей больше оклада. А в январе, где всего 15 рабочих дней, потеря составит целых 14 164 рубля.

Выгодные и невыгодные месяцы

По деньгам лучше всего брать отпуск в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре — в них по 22 рабочих дня. Июнь и октябрь дают небольшой плюс. А вот январь, февраль и май — самые невыгодные: рабочих дней мало, каждый из них "стоит" дорого.

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