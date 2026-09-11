Ни школы, ни колледжа: в Петербурге увеличивается число девятиклассников, которые нигде не учатся

В Петербурге растёт число подростков, которые после 9 класса остаются вне системы образования. Ребята не попадают в колледжи из‑за жёсткого конкурса, а в 10‑й класс их нередко не берут — особенно если сдавали только два экзамена.
Ситуация вызывает серьёзное беспокойство у городских властей.
В чём проблема
Уполномоченный по правам ребёнка Анна Митянина отмечает рост числа «потерянных» девятиклассников во всех районах города. На востребованных специальностях в колледжах мест не хватает, а школы не всегда готовы принять ребят обратно.
При этом омбудсмен не озвучила точную статистику, но подчеркнула, что масштаб проблемы требует особого внимания.
Чем это грозит
По закону родители обязаны обеспечивать образовательный процесс ребёнка до совершеннолетия. Если подросток бросил учёбу, законным представителям может грозить штраф по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение родительских обязанностей.
Власти планируют взять ситуацию на особый контроль, чтобы не упустить ребят из поля зрения.
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