Зачем нужен красный плюс на светофоре и почему он разрешает начать движение

Что означает красный знак на светофоре

Водители нередко теряются, увидев красный плюс на перекрёстке: привычный красный цвет будто кричит «стой», и продолжать движение кажется рискованным.

На деле этот символ не запрещает поворот, а помогает лучше ориентироваться в дорожной обстановке, передает источник.

Что показывает красный плюс

Это не отдельный сигнал, а подсказка: он сообщает, какой свет горит для встречного потока. Если плюс горит — машины напротив стоят, если погас — они могут поехать. Но право на поворот по-прежнему даёт только ваш светофор.

Как действовать при повороте налево

Не ждите, пока плюс погаснет: его цвет не регулирует ваше движение.

Ориентируйтесь на свой светофор и зелёную стрелку — без них поворот запрещён.

Пропускайте транспорт, уже находящийся на перекрёстке, и пешеходов.

Если плюс погас, будьте готовы уступить встречному потоку — он может начать движение в любой момент.

Опыт водителей

Опытные автомобилисты отмечают: сначала красный плюс сбивал с толку, но со временем стал удобной подсказкой.

«Сначала тормозил при виде плюса — казалось, это запрет. Потом разобрался: он просто показывает, что встречные стоят», — делится водитель из Екатеринбурга.

«С этим символом проще оценить обстановку, меньше приходится гадать, почему встречные сбрасывают скорость», — добавляет другой автомобилист.

Вывод

Красный плюс — это ориентир, а не сигнал к действию. Он снижает неопределённость при повороте налево и помогает избежать ошибок. Главное — помнить, что разрешает движение только ваш светофор, а плюс лишь подсказывает ситуацию напротив.

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