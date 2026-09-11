Городовой / Новости Петербурга / Зачем нужен красный плюс на светофоре и почему он разрешает начать движение
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не мусор, а ценный ресурс: как кидать падалицу в компост, чтобы не заразить всю кучу Новости Петербурга
Помидоры на зиму "Сладкие": рассол выпивают быстрее, чем съедают помидоры Полезное
Дачный туалет больше не строю из досок: модульный «конструктор» с Ozon собирается за пару часов – служит веками Новости Петербурга
Ленобласть вышла на первое место в России по производству яиц: 2,4 млрд штук Новости Петербурга
Никаких труб и электрики: теперь утепляю полы по финской технологии - дома тепло и осенью, и зимой Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Зачем нужен красный плюс на светофоре и почему он разрешает начать движение

Опубликовано: 11 сентября 2026 13:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Зачем нужен красный плюс на светофоре и почему он разрешает начать движение
фото Городовой ру
Что означает красный знак на светофоре

Водители нередко теряются, увидев красный плюс на перекрёстке: привычный красный цвет будто кричит «стой», и продолжать движение кажется рискованным.

На деле этот символ не запрещает поворот, а помогает лучше ориентироваться в дорожной обстановке, передает источник.

Что показывает красный плюс

Это не отдельный сигнал, а подсказка: он сообщает, какой свет горит для встречного потока. Если плюс горит — машины напротив стоят, если погас — они могут поехать. Но право на поворот по-прежнему даёт только ваш светофор.

Как действовать при повороте налево

  • Не ждите, пока плюс погаснет: его цвет не регулирует ваше движение.
  • Ориентируйтесь на свой светофор и зелёную стрелку — без них поворот запрещён.
  • Пропускайте транспорт, уже находящийся на перекрёстке, и пешеходов.
  • Если плюс погас, будьте готовы уступить встречному потоку — он может начать движение в любой момент.

Опыт водителей

Опытные автомобилисты отмечают: сначала красный плюс сбивал с толку, но со временем стал удобной подсказкой.

«Сначала тормозил при виде плюса — казалось, это запрет. Потом разобрался: он просто показывает, что встречные стоят», — делится водитель из Екатеринбурга.

«С этим символом проще оценить обстановку, меньше приходится гадать, почему встречные сбрасывают скорость», — добавляет другой автомобилист.

Вывод

Красный плюс — это ориентир, а не сигнал к действию. Он снижает неопределённость при повороте налево и помогает избежать ошибок. Главное — помнить, что разрешает движение только ваш светофор, а плюс лишь подсказывает ситуацию напротив.

Ранее «Городовой» рассказывал, до какого возраста разрешено водить авто.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью