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Картошку теперь не варю и не жарю: пеку в пакете — с беспроигрышными специями вкус как на огне

Опубликовано: 11 сентября 2026 12:31
 Проверено редакцией
Картошку теперь не варю и не жарю: пеку в пакете — с беспроигрышными специями вкус как на огне
Картошку теперь не варю и не жарю: пеку в пакете — с беспроигрышными специями вкус как на огне
Городовой ру
Простой рецепт с копчёной паприкой и тимьяном, который даёт аромат, будто блюдо готовили на углях.

Когда привычные блюда из картошки уже не радуют, а возиться у плиты совсем не тянет, есть простой выход — отправить клубни запекаться в рукаве. Внутри они останутся нежными, снаружи появится румяная корочка, а по кухне поплывут запахи чеснока, трав и пряностей, пишет leplants.ru.

Ингредиенты

Для этого блюда понадобится 1 кг картофеля, 3 ст. л. растительного масла, 3 зубчика чеснока, по 1 пучку укропа и петрушки, 1 ч. л. приправы для картофеля, 1 ч. л. копчёной паприки и 0,5 ч. л. сушёного тимьяна. Соль — по вкусу. Секрет «дымка», будто картошка томилась на углях, кроется именно в паприке и тимьяне.

Приготовление

  1. Картофель почистите, ополосните и обсушите.
  2. Крупную картошку разрежьте пополам или на дольки.
  3. Чеснок пропустите через пресс, зелень нашинкуйте.
  4. В ёмкости соедините масло, чеснок, травы, соль и специи.
  5. Добавьте картофель и перемешайте руками. Каждая долька должна пропитаться ароматной смесью.
  6. Затем переложите всё в пакет для запекания, завяжите концы и проколите пакет зубочисткой в нескольких местах.
  7. Положите на противень и готовьте при 200 градусах 40 минут.
  8. За 10 минут до финиша осторожно надрежьте пакет сверху — картофель подрумянится и покроется корочкой.

Личный опыт корреспондента

Корреспондент «Городового» Евгения Сухова раньше жарила картошку на сковороде и постоянно стояла над ней, помешивая. Попробовала запечь в рукаве со специями — и больше не возвращается к старому способу. Картофель получается румяным, ароматным, а главное — не требует постоянного внимания. Теперь это её любимое блюдо для ужина.

Вывод

Картофель в рукаве — простой способ получить вкусное блюдо без жарки и лишних хлопот. Копчёная паприка и тимьян придают ему аромат костра, а духовка сама сделает всё остальное.

Ранее мы рассказали, как приготовить легендарный советский десерт.

Автор:
Евгения Сухова
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