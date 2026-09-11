Картошку теперь не варю и не жарю: пеку в пакете — с беспроигрышными специями вкус как на огне

Простой рецепт с копчёной паприкой и тимьяном, который даёт аромат, будто блюдо готовили на углях.

Когда привычные блюда из картошки уже не радуют, а возиться у плиты совсем не тянет, есть простой выход — отправить клубни запекаться в рукаве. Внутри они останутся нежными, снаружи появится румяная корочка, а по кухне поплывут запахи чеснока, трав и пряностей, пишет leplants.ru.

Ингредиенты

Для этого блюда понадобится 1 кг картофеля, 3 ст. л. растительного масла, 3 зубчика чеснока, по 1 пучку укропа и петрушки, 1 ч. л. приправы для картофеля, 1 ч. л. копчёной паприки и 0,5 ч. л. сушёного тимьяна. Соль — по вкусу. Секрет «дымка», будто картошка томилась на углях, кроется именно в паприке и тимьяне.

Приготовление

Картофель почистите, ополосните и обсушите. Крупную картошку разрежьте пополам или на дольки. Чеснок пропустите через пресс, зелень нашинкуйте. В ёмкости соедините масло, чеснок, травы, соль и специи. Добавьте картофель и перемешайте руками. Каждая долька должна пропитаться ароматной смесью. Затем переложите всё в пакет для запекания, завяжите концы и проколите пакет зубочисткой в нескольких местах. Положите на противень и готовьте при 200 градусах 40 минут. За 10 минут до финиша осторожно надрежьте пакет сверху — картофель подрумянится и покроется корочкой.

Личный опыт корреспондента

Корреспондент «Городового» Евгения Сухова раньше жарила картошку на сковороде и постоянно стояла над ней, помешивая. Попробовала запечь в рукаве со специями — и больше не возвращается к старому способу. Картофель получается румяным, ароматным, а главное — не требует постоянного внимания. Теперь это её любимое блюдо для ужина.

Вывод

Картофель в рукаве — простой способ получить вкусное блюдо без жарки и лишних хлопот. Копчёная паприка и тимьян придают ему аромат костра, а духовка сама сделает всё остальное.

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