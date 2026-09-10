Как приготовить торт «Орешник»: возвращение легендарного советского десерта

Торт «Орешник» — ностальгический десерт с ореховыми коржами и кофейно-коньячным кремом, который возвращает вкус советского детства.

Торт «Орешник» (в советское время его называли «Белочка») — десерт, в котором ореховый вкус, нежные коржи и лёгкая кофейно-коньячная нотка сливаются воедино. Готовить его не быстро, но результат того стоит.

Готовим ореховую основу

150 г орехов (фундук и грецкие) обжаривают на сухой сковороде до золотистого цвета и появления характерного аромата. Измельчают в блендере до крупной крошки. Смешивают её с 160 г муки, 1 ч.л. разрыхлителя и 10 г ванильного сахара. 100 г сливочного масла растапливают и остужают.

Работаем с яйцами

6 яиц разделяют на белки и желтки. Желтки взбивают с 100 г сахара до светлой пышной массы. Белки с щепоткой соли взбивают до мягких пиков, затем постепенно добавляют ещё 100 г сахара и взбивают до устойчивых пиков — они должны быть блестящими и не выпадать из перевёрнутой миски.

Замешиваем тесто

Желтковую и белковую массы аккуратно соединяют лопаткой. Всыпают мучную смесь с орехами, перемешивают до однородности. Вливают растопленное масло, снова аккуратно вмешивают. Тесто должно получиться воздушным, но не жидким.

Выпекаем коржи

Тесто делят на две части и выпекают в формах (22–24 см) при 180 C около 25–30 минут. Готовность проверяют сухой палочкой. Коржи остужают на решётке.

Готовим крем

250 г сливочного масла взбивают до пышности. Продолжая взбивать, тонкой струйкой вливают 200 г сгущённого молока. Добавляют 2 ст. л. какао, 2 ст. л. коньяка и 1 ч.л. ванильного экстракта, перемешивают до гладкости. При необходимости крем охлаждают 15 минут.

Пропитываем и собираем

Для пропитки 100 мл воды с 50 г сахара доводят до кипения. Остужают и добавляют 30 мл коньяка. Каждый корж разрезают вдоль на две части. Коржи пропитывают сиропом кистью, перемазывают кремом. Верхний корж смазывают кремом и обильно посыпают 100 г измельчённых орехов.

Даём настояться

Торт убирают в холодильник минимум на 4–6 часов, лучше на ночь. За это время коржи пропитываются, крем стабилизируется, и текстура становится идеальной.

Вариации и советы

Орехи можно заменить: вместо фундука и грецких — миндаль или кешью. Крем — масляный, заварной или с маскарпоне (1:1 со сгущёнкой). В тесто можно добавить измельчённый шоколад или кокосовую стружку.

Секреты идеального бисквита:

все ингредиенты должны быть комнатной температуры;

белки взбивают до блестящих устойчивых пиков;

муку вмешивают движениями снизу вверх;

духовку не открывают в первые 20 минут выпечки.

Личный опыт корреспондента

Корреспондент «Городового» Евгения Сухова в детстве обожала торт "Белочка", который пекла её бабушка. Её рецепт потерялся, но она нашла похожий и решила воссоздать тот самый вкус. Исполнив все шаги — обжарка орехов, правильная пропитка, выдержка в холодильнике, — получила десерт, который вернул в детство. Теперь «Орешник» — её коронный рецепт для семейных праздников.

Вывод

Это классика домашней выпечки, которая требует времени и внимания. Но результат стоит усилий: влажные ореховые коржи, ароматный крем и хрустящие орехи создают десерт, который запоминается надолго.

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