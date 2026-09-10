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В Петербурге открылась новая смотровая площадка — посещение бесплатное, работает круглый год

Опубликовано: 10 сентября 2026 11:05
 Проверено редакцией
Городовой ру
В Петербурге открылась новая смотровая площадка — посещение бесплатное, работает круглый год
фото Городовой ру
Что можно увидеть с новой смотровой площадки

В самом сердце Петербурга появилась ещё одна точка, откуда город смотрится совсем иначе — с высоты 20 метров. Теперь любоваться панорамой можно совершенно бесплатно: на пятом этаже ТРК «ПИК» у метро «Сенная площадь» открылась просторная смотровая площадка.

Это отличная новость и для горожан, и для туристов — вид открывается впечатляющий.

Что можно увидеть

Площадка занимает больше 400 квадратных метров и даёт круговой обзор. Отсюда отлично видны главные доминанты города: Исаакиевский, Троицкий и Смольный соборы, Спас на Крови, Петропавловская крепость, Александровская колонна и даже «Лахта Центр».

Раньше на этом этаже работали рестораны, а теперь здесь разместилось фиджитал арт‑пространство Futurione Emotions.

Удобства и особенности

Пространство спроектировано так, чтобы работать круглый год: панорамные окна оснащены автоматической системой открытия.

Для гостей подготовили бесплатный оптический бинокль и аудиогид «Петербург. Второй свет» от искусствоведа Елены Корольковой — с ним прогулка по панораме станет ещё интереснее.

Теперь у Петербурга стало ещё на одну удобную и бесплатную смотровую точку больше — и это точно стоит увидеть.

Ранее «Городовой» рассказывал, как в Петербурге строят «Каретную» и «Каменку».

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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