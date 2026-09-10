Петербурженки возмутились частыми досмотрами маленьких сумок в метро

Как проходят досмотры в метро Петербурга

В петербургской подземке участились проверки женских сумок — и пассажирки явно не в восторге. Женщины замечают, что миниатюрные сумочки досматривают регулярно, а мужчин с крупными рюкзаками часто пропускают без вопросов.

В метро тем временем настаивают: правила едины для всех, и размер багажа не имеет значения, передает источник.

Что происходит

Раньше такие проверки были редкостью, а теперь стали привычным делом. На станции «Лесная», например, женщины сообщают о буквально систематическом досмотре небольших сумочек. В соцсетях предполагают, что сотрудники ищую перцовые баллончики и другие средства самообороны, которые запрещено провозить.

При этом пассажирки возмущаются: мужчины с объемными рюкзаками порой проходят без внимания, хотя там спрятать что-то куда проще.

Что говорит метрополитен

В пресс-службе подчеркивают: досмотру подлежит багаж любого размера — дело не в габаритах, а в безопасности. Летом 2025 года контроль уже усилили: тогда пассажиров обязали по требованию включать электронные гаджеты согласно приказу Минтранса. Так что нынешние проверки сумок — часть той же логики.

Ранее «Городовой» рассказывал, что таможенники Пулково нашли в багаже пассажира из Рима.