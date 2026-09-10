Свинушки собирала вся страна: почему в 1981-м гриб убрали из разрешенного списка

Почему безобидная на вид свинушка может стать смертельно опасной

Когда-то свинушка тонкая была обычным гостем на кухне — ее солили, варили, жарили с картошкой. Сегодня этот гриб официально признан опасным, а привычка собирать его может стоить здоровья.

Проблема в том, что последствия наступают не сразу, а когда-нибудь потом — и тогда уже слишком поздно.

Знакомый незнакомец

Свинушка выглядит безобидно: коричневая шляпка с загнутым краем, пластинки темнеют от прикосновения. Растет группами у берез, на влажных опушках, в смешанных лесах. Обычный коричневый гриб — не мухомор, не поганка. Именно поэтому собирать его так легко, а отказаться так трудно.

До 1981 года свинушку относили к условно съедобным: отварил, воду слил, засолил. Летом 1981-го в СССР вышли новые санитарные правила — и гриб из списка заготовки исчез.

В Европе уже фиксировали тяжелые отравления: клетки крови разрушались, почки отказывали.

Скрытая угроза

Главная опасность — так называемый Paxillus-синдром, иммунная реакция на компоненты гриба. Организм начинает уничтожать собственные эритроциты. Человек может годами есть свинушки без симптомов, а потом одна порция вызывает гемолиз, шок и острую почечную недостаточность. Двойная варка и вымачивание не спасают — тяжелые случаи описаны даже после тщательно проваренных грибов.

Не кладите свинушки в корзину, даже если собирали их всю жизнь

Не верьте рецептам с многократным отвариванием — токсины не разрушаются

Расскажите старшим родственникам, почему этот гриб больше не безопасен

При любом недомогании после грибов сразу вызывайте скорую

Немецкий миколог Юлиус Шеффер — профессионал, посвятивший жизнь изучению грибов — умер от отравления свинушками в 1944 году. Гриб не пощадил даже того, кто знал о нем больше всех.

Свинушка доказывает: народный опыт не равноценен безопасности. Десятилетия без проблем не гарантируют, что следующая тарелка не станет последней. Единственный выход — оставить этот гриб в лесу.

Что говорят россияне

«Бабушка солит свинушки каждый год, и все живы», — Наталья, Подмосковье. «Убрали из списков — значит, на то есть причины, спорить с врачами глупо», — Сергей, Рязань. «Сосед до сих пор носит ведрами, уговорить никак не получается», — Анна, Тверь. «Ели десятилетиями и ничего — это не аргумент, просто везение», — Игорь, Кострома.

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