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Герань выпустит 100500 красивых бутонов: запомните эффективное удобрение для ярких соцветий

Опубликовано: 10 сентября 2026 11:07
 Проверено редакцией
Герань выпустит 100500 красивых бутонов: запомните эффективное удобрение для ярких соцветий
Герань выпустит 100500 красивых бутонов: запомните эффективное удобрение для ярких соцветий
Городовой ру
Как обеспечить обильное цветение герани

Пеларгония, более известная как герань, очень популярна в комнатном цветоводстве благодаря своей неприхотливости и продолжительному периоду цветения. Эта культура одинаково хороша при размещении на подоконниках, балконах или террасах. При этом она не требует кропотлтвого и сложного ухода. Тем не менее для достижения максимальных результатов базового ухода недостаточно.

Важным фактором является организация системы подкормок в фазе бутонизации. Применение калийсодержащих удобрений напрямую влияет на размер соцветий, интенсивность цветения и общую жизнеспособность растения.

Процесс приготовления раствора

Растворите одну чайную ложку монофосфата калия в пяти литрах воды, обеспечив полное растворение кристаллов до начала внесения. Если вещество растворилось плохо, это может вызвать ожоги корневой системы и стебля.

Как вносить удобрение

Готовый раствор вносится строго под корень растения, исключая контакт с листьями и стеблями. Обработку следует проводить на этапе начала бутонизации, при появлении первых цветочных почек. Развитая корневая система обеспечивает оперативное распределение и усвоение питательных веществ.

Первые результаты будут заметны уже через несколько дней. Применение подкормки способствует активному развитию бутонов, увеличению размера и насыщенности соцветий, а также продлеванию периода цветения.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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