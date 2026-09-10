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Синоптики обновили прогноз: июль сегодня заглянет на Русскую равнину

Опубликовано: 10 сентября 2026 09:46
 Проверено редакцией
Синоптики обновили прогноз: июль сегодня заглянет на Русскую равнину
Синоптики обновили прогноз: июль сегодня заглянет на Русскую равнину
Городовой ру
Рассказываем, где сохранится жара, а когда на Русскую равнину придут дожди и похолодание.

В столице с самого утра светило солнце, и воздух прогрелся до +21. Так в столице стартовало бабье лето. Потепление стало результатом противоборства циклонов и антициклонов: один облачный вихрь над Волгой закачивает в Сибирь прогретые воздушные массы из субтропиков Азии, а другой, пробившийся в Скандинавию, принёс тепло Центральной Атлантики на Русскую равнину, рассказали специалисты Центра погоды "Фобос".

Где сохранится прохлада

Сегодня холодная погода останется только в Поволжье — из-за плотной облачности воздух прогреется лишь до +13...+18. На большей части Европейской России и Сибири температурный режим окажется теплее, чем обычно бывает в июле: в средней полосе +22...+27, на юге — до +27...+32. Аналогичная ситуация сложится и за Уралом.

Рекордная жара в Сибири

Аномальное тепло накроет огромную территорию — от Ямала до казахстанских степей. В Надыме и Ханты-Мансийске воздух прогреется до значений, привычных для субтропической Ниццы, а в Томске и Омске будет не прохладнее, чем в сентябрьской Анталии. В Сибири жара продержится до выходных.

Когда станет прохладнее

На Русской равнине свежесть придёт уже завтра: север европейской части страны окажется под плотной фронтальной облачностью. Самые интенсивные ливни пройдут от Онеги до Верхней Волги, остальным регионам достанется меньше осадков — в пределах 4–7 мм. Прогрев воздуха заметно ослабнет.

В Москве после сегодняшних +25 в пятницу небольшие дожди опустят температуру до +18. Затем в Центральную Россию вернётся сухая и солнечная погода, но воздух будет уже по-осеннему свежим: днём не выше +18...+19.

Вывод

Бабье лето принесло в Москву и Сибирь аномальное тепло, местами превышающее июльские нормы. Однако уже завтра на Русскую равнину придут дожди и похолодание, а в Центральной России установится типичная сентябрьская погода.

Ранее мы рассказали, когда бабье лето в 2026 году.

Автор:
Евгения Сухова
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