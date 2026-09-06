Синоптики обновили данные: когда бабье лето в 2026 году

Это будет последняя возможность насладиться летними днями перед затяжной осенью.

Осень вступает в свои права, но прежде чем уступить место затяжным дождям и промозглым ветрам, природа готовит прощальный подарок. Синоптики с осторожным оптимизмом прогнозируют наступление классического «бабьего лета» — короткого, но яркого периода, когда лето словно возвращается, чтобы напомнить о себе золыми днями, пишет lenta.ru.

Тепло как награда за дожди

Циклоны, которые всю первую неделю сентября будут поливать столичный регион, уйдут, уступив место могущественному антициклону. Именно он станет архитектором солнечной и сухой погоды. Согласно прогнозам, уже к середине следующей недели небо прояснится, а воздух начнет прогреваться до комфор +20...+23°C. Ночные температуры, правда, будут напоминать о календаре — столбики термометров опустятся до +6...+9°C.

Пролжительность этого «золотого окна» в Москве и области, по оценкам экспертов, составит около пяти-семи суток — стандартный срок для этого атмосферного явления, который позволит горожанам насладиться последними пикниками и неспешными прогулками в парках.

А вот Северной столице в этот раз придется сложнее. Петербург окажется в зоне влияния атмосферных фронтов. Синоптики предупреждают: полноценного «бабьего лета» скорее всего, не случится. Ожидается лишь короткое «окно» в 2–3 дня, когда температура поднимется до +15...+17°C, а небо ненадолго прояснится.

Однако большую часть недели Северную столицу будут сопровождать порывистый ветер и кратковременные дожди. Ночная температура опустится до +8.

География прощания с летом

Интересно, что прощальное тепло будет распределено неравномерно, и для каждого региона Центральной России у синоптиков свои сценарии:



Северо-Западный вектор: В Калининградской области антициклон проявит себя наиболее щедро — там воздух прогреется до +22...+24°C, а дожди обойдут стороной. А вот Псковская окажется на границе фронтов: тепла будет меньше (+17...+19°C), а во второй половине периода возможны кратковременные осадки.

Черноземье: Жителям Воронежской, Тамбовской и Белгородской областей повезет больше всех. Здесь «бабье лето» будет самым продолжительным — до 10–12 дней, с дневными температурами +21...+25°C и полным отсутствием дождей. Именно эти регионы станут эпицентром последнего летнего тепла.

Поволжье: В Ярославской, Ивановской и Владимирской областях погода будет схожей со столичной: ясно, сухо, +19...+22°C, но ночи заметно холод — до +5...+7°C. Нижегородской области теплый период продлится чуть дольше — до середины сентября.

Юг Центральной России: В Тульской, Калужской, Брянской областях синоптики обещают стабильные +18...+21°C без существенных осадков. Однако именно здесь велика вероятность утренних туманов, которые будут рассеиваться лишь к полудню.

Рязанская и Тверская области: погода окажется самой капризной — теплые дни (+19...+20°C) будут чередоваться с пасмурными, а кратковременные дожди возможны даже в разгар «бабьего лета».

Вывод

Наступающая неделя — идеальный момент, чтобы перевести дух после дождливого старта месяца. Этот теплый отрезок — не просто пауза в осени, а финальный аккорд уходящего сезона, который продлится совсем недолго.

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