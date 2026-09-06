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Арфа у реки Славянки и оркестр у Колоннады Аполлона: как Павловск закроет музыкальный сезон

Опубликовано: 6 сентября 2026 09:30
 Проверено редакцией
Арфа у реки Славянки и оркестр у Колоннады Аполлона: как Павловск закроет музыкальный сезон
Арфа у реки Славянки и оркестр у Колоннады Аполлона: как Павловск закроет музыкальный сезон
Global Look Press / Serguei Fomine
В Павловске закрывают сезон концертов под открытым небом.

Лето подходит к концу, но у жителей и гостей Петербурга есть отличный повод провести ближайшие выходные на природе. Сегодня в Павловском парке пройдут финальные концерты этого сезона, рассказали в музее.

Гостей ждет живая музыка прямо среди старинных аллей.

Живая музыка в исторических местах

Выступления состоятся в двух самых красивых уголках парка:

  • В 13:00 у Храма Дружбы на берегу реки Славянки сыграет арфистка Алсу Мусина. Звуки арфы идеально подходят для этого романтичного места с великолепной акустикой.
  • В 15:00 у Колоннады Аполлона выступит Духовой оркестр Военно-медицинской академии под руководством дирижера М. Николаева.

Перед каждым концертом ведущий кратко расскажет историю этих архитектурных памятников. Так что можно будет не только послушать музыку, но и узнать что-то новое.

Музыкальные традиции Павловска

Павловск не случайно выбран для такого проекта. Это самый «музыкальный» пригород Петербурга. Еще в XIX веке сюда со всей столицы съезжались на концерты, а в местном музыкальном вокзале целых десять сезонов дирижировал сам Иоганн Штраус.

Нынешний цикл концертов «Шедевры Павловска» — это часть большой подготовки к празднику. В 2027 году Павловскому дворцово-парковому ансамблю исполнится 250 лет.

Приезжайте погулять по осеннему парку, подышать свежим воздухом и провести время с пользой!

Ранее «Городовой» рассказывал, как в Петербурге спасают сфинксов Египетского моста.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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