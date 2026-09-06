Чем заправить грядки под чеснок: какие удобрения положить, чтобы урожай радовал

Как грамотно подготовить грядки

Чеснок — культура неприхотливая, но благодарная: если правильно подготовить грядку, он отплатит крупными и крепкими головками. А если пустить дело на самотёк, урожай выйдет скромным, да и зиму чеснок может перенести неважно.

Почему подготовку нельзя откладывать

Опытные огородники не зря советуют готовить грядку минимум за месяц до посадки.

Во‑первых, земля должна осесть: если посадить сразу после перекопки, зубки окажутся не там, где надо — либо слишком глубоко, либо, наоборот, близко к поверхности.

Во‑вторых, удобрениям нужно время, чтобы равномерно распределиться в почве и стать доступными для корней.

Если внести их прямо перед посадкой, есть риск обжечь корни или вообще не получить пользы.

Где сажать и после чего

выбирайте ровный, солнечный участок — в тени чеснок мельчает, а в низинах рискует выпреть;

лучшие предшественники — огурцы, кабачки, тыква, капуста, бобовые и сидераты: они не истощают почву и даже делают её лучше;

не сажайте после лука, картофеля и самого чеснока — у них общие болезни и вредители; возвращать чеснок на прежнее место можно только через 3–4 года.

Чем «заправить» грядку

На 1 квадратный метр достаточно: ведра перегноя или компоста, стакана древесной золы, стакана мела либо доломитовой муки, столовой ложки суперфосфата и столовой ложки сульфата калия.

Всё это рассыпают, перекапывают на штык лопаты и оставляют. Свежий навоз использовать нельзя — он опасен для корней.

Личный опыт Анастасии Чуваковой

Раньше Анастасия сажала чеснок без подготовки — просто вносила зубки в землю и надеялась на удачу. Потом стала готовить грядку за месяц и сразу заметила разницу. Теперь урожай радует каждый год, и чеснок отлично хранится до весны.

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