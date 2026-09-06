Кулинарный экстаз: котлеты на сковороде от Константина Ивлева — истинное наслаждение

Константин Ивлев является признанным шеф-поваром, чьи кулинарные творения неизменно вызывают восхищение. Представляем вашему вниманию превосходный рецепт котлет, приготовленных на сковороде.
Ингредиенты:
- мякоть телятины — 100 граммов;
- лук репчатый — 30 граммов;
- сливочное масло — 50 граммов;
- яйцо куриное — приблизительно половина;
- перец и соль — по индивидуальным вкусовым предпочтениям;
- панировочные сухари — 100 граммов;
- растительное масло для жарки.
Процесс приготовления начинается с нарезки лука перьями и его последующей обжарки на сковороде. Затем к луку добавляется сливочное масло, и овощ доводится до мягкого состояния.
Далее мясо пропускается через мясорубку, после чего к нему добавляется обжаренный лук. В фарш вводятся специи и яйцо. Тщательно вымешанный фарш формуется в котлеты, которые перед обжаркой необходимо обвалять в панировочных сухарях.
Несмотря на стандартную технологию обжарки, эти котлеты отличаются исключительным вкусом и сочностью.
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