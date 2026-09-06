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Кулинарный экстаз: котлеты на сковороде от Константина Ивлева — истинное наслаждение

Опубликовано: 6 сентября 2026 06:07
 Проверено редакцией
Кулинарный экстаз: котлеты на сковороде от Константина Ивлева — истинное наслаждение
Кулинарный экстаз: котлеты на сковороде от Константина Ивлева — истинное наслаждение
Городовой ру
Рецепт сочных и нежных котлет

Константин Ивлев является признанным шеф-поваром, чьи кулинарные творения неизменно вызывают восхищение. Представляем вашему вниманию превосходный рецепт котлет, приготовленных на сковороде.

Ингредиенты:

  • мякоть телятины — 100 граммов;
  • лук репчатый — 30 граммов;
  • сливочное масло — 50 граммов;
  • яйцо куриное — приблизительно половина;
  • перец и соль — по индивидуальным вкусовым предпочтениям;
  • панировочные сухари — 100 граммов;
  • растительное масло для жарки.

Процесс приготовления начинается с нарезки лука перьями и его последующей обжарки на сковороде. Затем к луку добавляется сливочное масло, и овощ доводится до мягкого состояния.

Далее мясо пропускается через мясорубку, после чего к нему добавляется обжаренный лук. В фарш вводятся специи и яйцо. Тщательно вымешанный фарш формуется в котлеты, которые перед обжаркой необходимо обвалять в панировочных сухарях.

Несмотря на стандартную технологию обжарки, эти котлеты отличаются исключительным вкусом и сочностью.

Ранее мы рассказали, как приготовить заливной пирог с капустой.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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