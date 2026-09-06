Мягкий коврик в ванной - колхоз: скупаю «каменную» замену — быстро сохнет, грязи нет

Что используют теперь вместо пушистых ковриков в ванной

Пушистый коврик возле ванны кажется уютным ровно до первого месяца активного использования. После каждого душа ворс намокает, между волокнами застревают волосы и пыль, а в помещении со слабой вентиляцией ткань остаётся сырой часами.

Поэтому всё больше хозяев в 2026 году смотрят в сторону гладких, но не скользких твёрдых поверхностей, пишет progoroduhta. Визуально такой пол напоминает камень и делает ванную комнату более собранной и аккуратной.

Почему пушистый коврик быстро надоедает

Проблема не в самом текстиле, а в постоянной сырости. Толстый коврик впитывает воду после каждого душа, влага задерживается и в ворсе, и под основанием. Со временем появляются затхлый запах и тёмные пятна. Пыль, волосы и мелкий мусор приходится вытряхивать или выстирывать из глубины ворса. Поэтому старый коврик с запахом и следами плесени лучше не пытаться спасать — отправляйте его в утиль.

Что выбрать вместо коврика

Практичная замена — твёрдое покрытие без длинного ворса. Варианты:

керамическая плитка с противоскользящей обработкой;

натуральный камень с подходящей защитой;

сплошная поверхность на основе цементной смеси с минимумом швов;

съёмная решётка из влагостойкого полимера или рельефного силикона;

деревянная или бамбуковая решётка (требует просушки).

Вода на таких покрытиях не прячется глубоко. После душа поверхность можно быстро убрать резиновым сгоном или протереть. Пыль здесь заметнее сразу — её не нужно вымывать из густого ворса.

Важно: гладкий "камень" без обработки — опасен

Красивое покрытие ещё не означает безопасное. Глянцевая плитка или отполированный камень при попадании воды становятся скользкими. Для зоны возле ванны нужна поверхность с хорошим сцеплением босой стопы. Особенно внимательно к этому отнеситесь, если дома есть дети или пожилые люди. Сначала проверяйте безопасность, а уже затем выбирайте оттенок и рисунок.

Уход становится проще

Твёрдую поверхность достаточно регулярно протирать нейтральным средством и высушивать. Сильные абразивные порошки для камня и защитных покрытий не используйте — они портят верхний слой. Съёмную решётку после мытья поднимайте с пола, чтобы просохла и она сама, и плитка под ней. Если всё-таки хотите оставить тканевый коврик, стирайте его регулярно и полностью высушивайте.

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