Плацкарт РЖД теперь устроен совсем по-другому: капсульный вагон габарита «Т» - как теперь будем путешествовать по стране

РЖД рассказали о вагонах капсульного типа - пассажиры будут довольны

РЖД готовит капсульные вагоны, которые позволят оставить привычный плацкарт в прошлом. Теперь у пассажиров появится личное пространство, что позволит отдохнуть и выспаться.

Уже сейчас привычный плацкарт начал меняться, однако впереди российских пассажиров ожидает особенная трансформация. РЖД подтверждают, что намерены запустить в производство капсульные вагоны. Они могут появиться на маршрутах уже к 2028 году.

Подробнее о габарите “Т”

Основой для капсульного вагона станут вагоны, которые имеют увеличенный габарит “Т”. Они длиннее обычных на 73 см, а также шире - на 28 см. Это позволяет получить полезное пространство.

Особенность капсульных вагонов

В таких вагонах вместо привычных секций появятся капсулы, которые будут индивидуальными. В каждой капсуле будет:

розетка с USB-разъемом;

личное освещение;

собственный столик;

шумоизоляция и приватность;

место для хранения вещей.

Один вагон сможет перевозить 56 пассажиров.

Судьба обычного плацкарта

От классического плацкарта РЖД отказываться не будут, поэтому они также продолжат курсировать между городами. Ожидается, что капсульный вариант начнет использоваться только для ночных маршрутов.

Также РЖД занимаются разработкой и другого плацкарта. В вагонах станут шире проходы, а полки - длиннее. Эта новость придется по нраву высоким пассажирам

Когда капсульные вагоны появятся на маршрутах

На данный момент первые вагоны габарита “Т” уже проходят испытания, поэтому в ближайшее время они могут пройти по маршруту Москва - Санкт-Петербург. Если проект покажет результат, то новым этапом станут капсульные вагоны, сообщает samaragovorit.ru.

Вывод

Существует вероятность, что уже через несколько лет поездка в плацкарте станет максимально комфортной. Она будет напоминать путешествие в мини-каюте. РЖД развиваются с невероятной скоростью и не стоят на месте, поэтому пассажиров ожидает еще много сюрпризов.

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