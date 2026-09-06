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Длинных выходных в ноябре не будет: в 2026 году отдыхаем по-новому

Опубликовано: 6 сентября 2026 05:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
Длинных выходных в ноябре не будет: в 2026 году отдыхаем по-новому
фото legion-media
Как отдыхаем этой осенью

Ноябрь традиционно не радует погодой, но это не повод сидеть без дела. В 2026 году месяц обещает быть на редкость щедрым на выходные — целых 10 дней отдыха при одном государственном празднике.

Что с праздниками и выходными

Из 30 календарных дней ноября 10 приходятся на отдых: 1, 4, 7–8, 14–15, 21–22 и 28–29 числа.

Единственный официальный праздник — День народного единства 4 ноября, который в 2026 году выпадает на среду. Накануне, 3 ноября, рабочий день будет сокращённым.

Длинных выходных, как в мае, не намечается, зато и переносов не будет — спокойный и предсказуемый график.

Стоит ли брать отпуск в ноябре

С финансовой стороны ноябрь — не лучший выбор. Рабочих дней всего 20, а значит, каждый из них стоит дороже. Отпускные считаются по среднему заработку за год, так что взяв отпуск в «короткий» месяц, можно потерять в деньгах.

Но есть и плюсы: низкий туристический сезон — билеты и жилье дешевле, а у школьников осенние каникулы — удобно для поездки с детьми.

Ранее «Городовой» рассказывал о плодовом дереве, с которым точно не будет проблем.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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