Длинных выходных в ноябре не будет: в 2026 году отдыхаем по-новому

Ноябрь традиционно не радует погодой, но это не повод сидеть без дела. В 2026 году месяц обещает быть на редкость щедрым на выходные — целых 10 дней отдыха при одном государственном празднике.
Что с праздниками и выходными
Из 30 календарных дней ноября 10 приходятся на отдых: 1, 4, 7–8, 14–15, 21–22 и 28–29 числа.
Единственный официальный праздник — День народного единства 4 ноября, который в 2026 году выпадает на среду. Накануне, 3 ноября, рабочий день будет сокращённым.
Длинных выходных, как в мае, не намечается, зато и переносов не будет — спокойный и предсказуемый график.
Стоит ли брать отпуск в ноябре
С финансовой стороны ноябрь — не лучший выбор. Рабочих дней всего 20, а значит, каждый из них стоит дороже. Отпускные считаются по среднему заработку за год, так что взяв отпуск в «короткий» месяц, можно потерять в деньгах.
Но есть и плюсы: низкий туристический сезон — билеты и жилье дешевле, а у школьников осенние каникулы — удобно для поездки с детьми.
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