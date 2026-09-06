Народные приметы на 6 сентября: как притянуть удачу в день Евтихия

Рассказываем о народных поверьях и церковной памяти этого дня.

6 сентября церковь вспоминает священномученика Евтихия, ученика Иоанна Богослова, казнённого в начале II века, и перенесение мощей святителя Петра Московского (1479 год). В народе день прозвали Евтихием Тихим — время созревания льна и начала осенних посиделок. Тишина считалась добрым знаком, ветер — предупреждением. Так церковная память и крестьянские заботы сливались воедино, пишет "Аргументы и факты".

Традиции дня

Для крестьян погода 6 сентября была не просто прихотью природы, а важным сигналом. Тихий, безветренный день обещал, что лён сохранится и даст хорошее семя. Но если поднимался ветер, семена осыпались на землю раньше времени, и урожай был потерян.

С этого дня приступали к сбору осенних посиделок — женщины доставали прялки, иглы и нитки, вышивали, пряли и обменивались новостями за долгими вечерами. Так день соединял и заботу о хозяйстве, и начало осеннего уюта.

Запреты

С этим днём были связаны особые предостережения. Например, не следовало смотреть на восход солнца — это могло обернуться недугом. Против ветра не ходили — чтобы не потерять благополучие. В лес отправлялись только компанией, так как боялись повстречать нечистую силу. Денежные вопросы тоже откладывали: считалось, что крупные траты принесут лишь убытки.

Приметы

В день святых Бориса и Глеба крестьяне вглядывались в небо, лес и поведение птиц — всё это подсказывало, какой будет осень и зима:

Если шёл дождь, это сулило сухую осень.

Чёрные тучи, закрывающие солнце, предвещали похолодание.

Ясная ночь обещала хорошую погоду на ближайшие дни.

Если на дубе было много желудей, это означало, что зима будет морозной и снежной.

А если синицы начинали громко кричать, ждали ненастья с сильным ветром и ливнями.

Все эти приметы складывались в единую картину, помогая крестьянам вовремя подготовиться к переменам.

Вывод

День Евтихия Тихого следили за ветром и урожаем льна. Традиции, запреты и приметы этого дня отражают связь человека с природой и подготовку к осенним работам.

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