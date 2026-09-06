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Народные приметы на 6 сентября: как притянуть удачу в день Евтихия

Опубликовано: 6 сентября 2026 01:10
 Проверено редакцией
Народные приметы на 6 сентября: как притянуть удачу в день Евтихия
Народные приметы на 6 сентября: как притянуть удачу в день Евтихия
Городовой ру
Рассказываем о народных поверьях и церковной памяти этого дня.

6 сентября церковь вспоминает священномученика Евтихия, ученика Иоанна Богослова, казнённого в начале II века, и перенесение мощей святителя Петра Московского (1479 год). В народе день прозвали Евтихием Тихим — время созревания льна и начала осенних посиделок. Тишина считалась добрым знаком, ветер — предупреждением. Так церковная память и крестьянские заботы сливались воедино, пишет "Аргументы и факты".

Традиции дня

Для крестьян погода 6 сентября была не просто прихотью природы, а важным сигналом. Тихий, безветренный день обещал, что лён сохранится и даст хорошее семя. Но если поднимался ветер, семена осыпались на землю раньше времени, и урожай был потерян.

С этого дня приступали к сбору осенних посиделок — женщины доставали прялки, иглы и нитки, вышивали, пряли и обменивались новостями за долгими вечерами. Так день соединял и заботу о хозяйстве, и начало осеннего уюта.

Запреты

С этим днём были связаны особые предостережения. Например, не следовало смотреть на восход солнца — это могло обернуться недугом. Против ветра не ходили — чтобы не потерять благополучие. В лес отправлялись только компанией, так как боялись повстречать нечистую силу. Денежные вопросы тоже откладывали: считалось, что крупные траты принесут лишь убытки.

Приметы

В день святых Бориса и Глеба крестьяне вглядывались в небо, лес и поведение птиц — всё это подсказывало, какой будет осень и зима:

  • Если шёл дождь, это сулило сухую осень.
  • Чёрные тучи, закрывающие солнце, предвещали похолодание.
  • Ясная ночь обещала хорошую погоду на ближайшие дни.
  • Если на дубе было много желудей, это означало, что зима будет морозной и снежной.
  • А если синицы начинали громко кричать, ждали ненастья с сильным ветром и ливнями.

Все эти приметы складывались в единую картину, помогая крестьянам вовремя подготовиться к переменам.

Вывод

День Евтихия Тихого следили за ветром и урожаем льна. Традиции, запреты и приметы этого дня отражают связь человека с природой и подготовку к осенним работам.

Ранее мы рассказали о народных приметах в день Луппа Солунского.

Автор:
Евгения Сухова
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