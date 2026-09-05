Родственника рыжика многие обходят стороной — а зря: гриб плотный, мясистый и отлично жарится

На какой гриб стоит обратить внимание каждому - подходит для засолки и жарки

Гриб подмолочник часто путают с очередным невзрачным млечником, из-за чего проходят мимо него. Подмолочник имеет рыже-бурую шляпку, обильно выделяет сок, который темнеет на воздухе.

Подмолочник существенно отличается от родственников, так как в его млечном соке отсутствует горечь и жгучесть. Это позволяет избегать длительного замачивания.

Размер шляпок у некоторых экземпляров может достигать 20 см, при этом мякоть прекрасно держит форму во время жарки. Гриб не становится кашей, легко обжаривается и покрывается аппетитной корочкой.

Рецепт - жареный подмолочник со сметаной

Грибы очистите, промойте от грязи и крупно нарежьте. Если есть сомнения, то можете предварительно отварить подмолочники, слить воду, после чего приступать к жарке.

Выпарите лишнюю влагу из грибов, добавьте масло и измельченный лук. Дождитесь подрумянивания грибов, внесите несколько ложек сметаны, перец и соль. Продолжите готовить еще несколько минут, сообщает "Киноафиша".

У вас получится вкуснейший гарнир, который прекрасно сочетается с хлебом, гречкой или картофелем.

Подмолочник подойдет и для засолки. Для этого отварите грибы в течение двух минут, после чего пересыпьте их солью. На 1 кг грибов должно приходиться 50 г соли. Также можно добавлять чеснок, укроп, листья хрена или смородины.

Вывод

Не стоит проходить мимо подмолочников, так как эти грибы являются очень вкусными. Они не требуют вымачивания, подходят не только для жарки, но и для засолки.

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