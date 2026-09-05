Хитроумные хозяйки кладут прокладки под диван: результат шокирует даже скептиков – лайфхак

Все гениальное – просто

Универсальность применения женских гигиенических средств иногда вызывает настоящее удивление. Гигиенические прокладки используются не только по прямому назначению, но и в бытовых целях. Например, они могут сильно упростить повседневную жизнь.

Как применять прокладки в быту

В процессе уборки или ремонта часто возникает задача перемещения мебели. С течением времени ножки диванов могут настолько плотно прилегать к напольному покрытию, что их сдвиг становится очень затруднительным.

В таких ситуациях на помощь приходят обычные женские гигиенические прокладки. Рекомендуется приподнять диван и разместить гигиеническое средство под каждую ножку. Благодаря своей структуре, прокладка обеспечит легкое перемещение мебели при необходимости. Более того, это предотвратит повреждение напольного покрытия.

Личный опыт

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова решила испробовать такой лайфхак во время генеральной уборки. Результат превзошёл ожидания – тяжелый диван без труда был сдвинут со своего места.

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