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Спустя 6 лет нашли способ борьбы с испанскими слизнями - в 8 раз меньше вредителей

Опубликовано: 5 сентября 2026 18:30
 Проверено редакцией
Спустя 6 лет нашли способ борьбы с испанскими слизнями - в 8 раз меньше вредителей
Спустя 6 лет нашли способ борьбы с испанскими слизнями - в 8 раз меньше вредителей
Городовой ру
Эффективный способ борьбы с моллюсками

Владельцы дачных участков годами ищут эффективный способ борьбы с испанскими слизнями. Эти вредители уничтожают рассаду, ягоды и зелень за одну ночь, а традиционные методы часто оказываются бесполезными.

Автор канала «Машериша» рассказала, что перепробовала десятки способов за несколько лет. Ловушки, которые хвалят в интернете, в её случае не работали. Соль была малоэффективна, а ручной сбор оказался бессмысленным на участке в 25 соток.

Медная лента на высоких грядках помогала один сезон, но в следующем году материал другого производителя оказался неэффективным — слизни свободно переползали через неё. Сетка тоже не спасала: вредители находили путь к растениям.

Что действительно помогло

Решение нашлось через 6 лет, в жидком метальдегиде. Его применение кардинально отличается от гранул.
Главный принцип: не нужно опрыскивать весь участок. Достаточно создать защитный барьер, который перекроет слизням путь к грядкам.

Схема обработки:

  • Опрыскивание проводят вечером, в безветренную погоду, когда слизни выходят из укрытий.
  • Первая обработка — зона вокруг грядок и междурядья на ширину до 2 метров.
  • Затем вокруг каждой грядки формируют «чистую зону» шириной около 1,5 метра, регулярно скашивая траву.
  • Дополнительно обрабатывают периметр вокруг неплодовых кустарников и по границе участка.

Метальдегид разрушает слизевой покров вредителей, и они гибнут. Если обработать только контур вокруг грядок, внутрь никто уже не заползёт. При встрече со слизнем можно сделать один пшик прямо на него — другие особи, поедая его, тоже погибают.

Говоря об эффективности препарата, автор предупреждает владельцев домашних питомцев.

«Важно! У нас нет домашних животных. Я не знаю, насколько это безопасно, если у вас есть питомцы».

Метальдегид разлагается в почве за 1–3 недели и не накапливается в опасных количествах, но автор старается минимизировать его использование рядом с плодовыми культурами.

Результат

После трёх обработок численность слизней сократилась в разы. Если раньше по дороге в огород можно было насчитать до 25 особей, то теперь их осталось 3–4, т.е. численность упала в 8 раз. Оставшихся вредителей продолжают убирать вручную, но их количество теперь контролируемо.

Вывод

Борьба с испанскими слизнями требует системного подхода. Жидкий метальдегид, применённый в качестве барьерной обработки, показывает высокую эффективность. Главное — не пытаться уничтожить всех вредителей на участке, а перекрыть им доступ к культурным растениям. Комплексный подход из двух-трёх обработок с созданием «чистой зоны» вокруг грядок позволяет сократить популяцию слизней до минимума.

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Автор:
Артем Петров
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